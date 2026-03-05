Бронювання від мобілізації - чи впливає на бронь проблема з документами

Оформлення військово-облікових документів у ТЦК. Фото: Новини.LIVE, "Укрінформ". Колаж: Новини.LIVE

На бронювання від мобілізації не впливають ні непройдена військово-лікарська комісія, ні протерміновані військово-облікові документи. Юристи пояснили, коли працівник не зможе отримати бронь.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Бронь і протерміновані документи

Бронювання від мобілізації — це можливість забезпечити безперебійну роботу усіх підприємств, які є критично важливими для функціонування вітчизняної економіки. Тому бронь можуть отримати працівники саме таких підприємств та організацій.

До юристів звернувся громадянин, який планує отримати на роботі бронювання від призову. Чоловік поцікавився, чи зможе роботодавець забронювати його, якщо військово-обліковий документ у громадянина протермінований.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, запевнив, що бронювання у такій ситуації є можливим. "Вашого е-ВОД достатньо для оформлення бронювання. Проте раджу не затягувати з цим", — наголосив Дерій.

Що може стати на заваді бронюванню

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, підтримав колегу і наголосив на можливості отримання бронювання у такій ситуації. Але, додав юрист, це справді варто зробити досить швидко.

"Так, з таким е-ВОД Вас можуть подати на бронь. При цьому бажано не гаяти час, аби ТЦК не подав Вас у розшук з якоїсь причини", — наголосив Айвазян.

Юристи підкреслили, що навіть відсутність вчасно пройденої військово-лікарської комісії не має відношення до процесу бронювання. Головне — не перебувати у розшуку ТЦК.

Анулювання бронювання можливе за заявою керівника підприємства або уповноваженої ним особи. Перелік працівників, які підлягають бронюванню, визначає сам керівник, а тому він має право оптимізувати підходи до визначення кола заброньованих осіб на власний розсуд, погодження з працівником у такому разі не є потрібним.

Якщо військовозобов’язаний громадянин не оновив військово-облікові дані, він не зможе отримати бронювання від мобілізації. Навіть якщо підприємство, яке є стратегічно важливим для української економіки, подасть документи на бронювання такого співробітника, його відхилять.