Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Протермінований ВОД — чи можуть забронювати

Протермінований ВОД — чи можуть забронювати

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 20:00
Бронювання від мобілізації - чи впливає на бронь проблема з документами
Оформлення військово-облікових документів у ТЦК. Фото: Новини.LIVE, "Укрінформ". Колаж: Новини.LIVE

На бронювання від мобілізації не впливають ні непройдена військово-лікарська комісія, ні протерміновані військово-облікові документи. Юристи пояснили, коли працівник не зможе отримати бронь.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Бронь і протерміновані документи

Бронювання від мобілізації — це можливість забезпечити безперебійну роботу усіх підприємств, які є критично важливими для функціонування вітчизняної економіки. Тому бронь можуть отримати працівники саме таких підприємств та організацій.

До юристів звернувся громадянин, який планує отримати на роботі бронювання від призову. Чоловік поцікавився, чи зможе роботодавець забронювати його, якщо військово-обліковий документ у громадянина протермінований.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, запевнив, що бронювання у такій ситуації є можливим. "Вашого е-ВОД достатньо для оформлення бронювання. Проте раджу не затягувати з цим", — наголосив Дерій.

Що може стати на заваді бронюванню

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, підтримав колегу і наголосив на можливості отримання бронювання у такій ситуації. Але, додав юрист, це справді варто зробити досить швидко.

"Так, з таким е-ВОД Вас можуть подати на бронь. При цьому бажано не гаяти час, аби ТЦК не подав Вас у розшук з якоїсь причини", — наголосив Айвазян.

Юристи підкреслили, що навіть відсутність вчасно пройденої військово-лікарської комісії не має відношення до процесу бронювання. Головне — не перебувати у розшуку ТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть зняти бронювання з працівника критично важливого підприємства без попередження самого громадянина.

Анулювання бронювання можливе за заявою керівника підприємства або уповноваженої ним особи.  Перелік працівників, які підлягають бронюванню, визначає сам керівник, а тому він має право оптимізувати підходи до визначення кола заброньованих осіб на власний розсуд, погодження з працівником у такому разі не є потрібним.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна оформити бронювання від мобілізації без оновлених військово-облікових даних.

Якщо військовозобов’язаний громадянин не оновив військово-облікові дані, він не зможе отримати бронювання від мобілізації. Навіть якщо підприємство, яке є стратегічно важливим для української економіки, подасть документи на бронювання такого співробітника, його відхилять.

мобілізація документи бронювання ВЛК військово-обліковий документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації