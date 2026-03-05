Видео
Бронирование работника — простроченный ВУД и бронь

Дата публикации 5 марта 2026 20:00
Бронь от призыва - можно ли забронировать с простроченным документом
Оформление военно-учетных документов в ТЦК. Фото: Новини.LIVE, "Укрінформ". Коллаж: Новини.LIVE

Право на бронирование от мобилизации имеют работники критически важных предприятий. На процесс бронирования не влияет актуальный статус военно-учетных документов гражданина.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Просроченные документы работника

Бронирование от мобилизации — это возможность обеспечить бесперебойную работу всех предприятий, которые являются критически важными для функционирования отечественной экономики. Поэтому бронь могут получить работники именно таких предприятий и организаций.

К юристам обратился гражданин, который планирует получить на работе бронирование от призыва. Мужчина поинтересовался, сможет ли работодатель забронировать его, если военно-учетный документ у гражданина просрочен.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, заверил, что бронирование в такой ситуации возможно. "Вашего е-ВУД достаточно для оформления бронирования. Однако советую не затягивать с этим", — подчеркнул Дерий.

Какой фактор влияет на бронь

Другой юрист, адвокат Юрий Айвазян, поддержал коллегу и отметил возможность получения бронирования в такой ситуации. Но, добавил юрист, это действительно стоит сделать достаточно быстро.

"Да, с таким е-ВУД Вас могут подать на бронь. При этом желательно не терять время, чтобы ТЦК не подал Вас в розыск по какой-то причине", — отметил Айвазян.

Юристы подчеркнули, что даже отсутствие вовремя пройденной военно-врачебной комиссии не имеет отношения к процессу бронирования. Главное — не находиться в розыске ТЦК.

Напомним, мы ранее писали о том, возможно ли аннулирование бронирования без предупреждения самого работника критически важного предприятия.

Юристы подчеркнули, что процессом бронирования работников занимается руководитель предприятие или уполномоченное им лицо. Во время этого процесса согласование с работником не требуется.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли право работодатель забронировать от мобилизации работника без обновленных военно-учетных данных.

По словам юристов, обновленные военно-учетные данные являются важнейшим элементом мобилизации. Поэтому даже стратегически важное для украинской экономики предприятие не имеет права бронирование сотрудника, который не обновил данные.

мобилизация документы бронирование ВВК военно-учетный документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
