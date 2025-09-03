Рада ухвалила законопроєкт про бронювання людей без обліку

Верховна Рада. Фото ілюстративне: Україна.інфо

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт, який дозволяє критично важливим підприємствам бронювати своїх працівників навіть за відсутності або неправильного оформленні військово-облікових документів.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

Рада підтримала законопроєкт про бронювання

За словами депутата, бронюванню підлягають військовозобов’язані працівники підприємств, установ та організацій оборонно-промислового комплексу, у яких відсутні або неправильно оформлені облікові документи. Це також стосується тих, хто не перебуває на військовому обліку або не уточнив персональні дані. Законопроєкт дозволяє таким працівникам бути заброньованими на строк до 45 днів, щоб встигнути врегулювати документи.

Допис Гончаренко у Telegram. Фото: скриншот

"За — 283", — повідомив Олексій Гончаренко, підкресливши, що рішення підтримала більшість народних депутатів.

Парламент також скоротив строк подачі правок до законопроєкту, щоб швидше підготувати його до другого читання. Очікується, що документ можуть ухвалити в цілому вже найближчим часом. Експерти зазначають, що це дозволить уникнути проблем із мобілізацією ключових фахівців на підприємствах оборонного сектору.

Нагадаємо, що право на відстрочку від мобілізації мають близькі родичі всіх військовослужбовців, які загинули під час російсько-української війни.

Раніше ми також інформували, що значна частина мобілізованих не потрапляє до бойових підрозділів, а залишається у тилових частинах, навчальних центрах або підрозділах забезпечення.