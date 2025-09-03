Рада приняла законопроект о бронировании людей без учета

Верховная Рада. Фото иллюстративное: Украина.инфо

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который позволяет критически важным предприятиям бронировать своих работников даже при отсутствии или неправильном оформлении военно-учетных документов.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Рада поддержала законопроект о бронировании

По словам депутата, бронированию подлежат военнообязанные работники предприятий, учреждений и организаций оборонно-промышленного комплекса, у которых отсутствуют или неправильно оформлены учетные документы. Это также касается тех, кто не состоит на воинском учете или не уточнил персональные данные. Законопроект позволяет таким работникам быть забронированными на срок до 45 дней, чтобы успеть урегулировать документы.

Сообщение Гончаренко в Telegram. Фото: скриншот

"За — 283", — сообщил Алексей Гончаренко, подчеркнув, что решение поддержало большинство народных депутатов.

Парламент также сократил срок подачи правок к законопроекту, чтобы быстрее подготовить его ко второму чтению. Ожидается, что документ могут принять в целом уже в ближайшее время. Эксперты отмечают, что это позволит избежать проблем с мобилизацией ключевых специалистов на предприятиях оборонного сектора.

Напомним, что право на отсрочку от мобилизации имеют близкие родственники всех военнослужащих, погибших во время российско-украинской войны.

Ранее мы также информировали, что значительная часть мобилизованных не попадает в боевые подразделения, а остается в тыловых частях, учебных центрах или подразделениях обеспечения.