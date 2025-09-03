Загибель близького родича на війні в АТО - право на пільги для родичів

Похорон військового, загиблого в АТО. Фото: Львівська архідієцезія РКЦ в Україні

Право на відстрочку від мобілізації мають близькі родичі усіх військовослужбовців, загиблих у російсько-українській війні. Це стосується і початкового її періоду, так званої Антитерористичної операції на Донбасі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Відстрочка для родичів загиблих в АТО

До юристів звернувся громадянин, у якого батько загинув під час російсько-української війни.

Але це сталося не під час повномасштабного вторгнення, а в часи так званої АТО — антитерористичної операції на Донбасі в 2014-2018 роках.

Чоловік поцікавився, чи може він отримати відстрочку від мобілізації як родич загиблого військового, а також чи дозволено йому виїзд за кордон.

"Право на відстрочку від мобілізації мають жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції", — наголосив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Чи можна виїжджати за кордон

Щодо виїзду за кордон, то, зазначив юрист, таке право теж надається родичам військовослужбовців, загиблих під час антитерористичної операції.

Право на виїзд надається близьким родичам, перш за все дітям, чоловіку/дружині тощо.

Тож син військовослужбовця, загиблого в АТО, має право і на відстрочку від мобілізації, і на виїзд за межі країни під час дії воєнного стану.

