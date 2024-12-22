Волянський звільнився з посади радника комітету ВР після своєї заяви про зниження мобілізаційного віку

Мобілізовані українці. Ілюстративне фото: УНІАН

Посадовець Назарій Волянський, який раніше працював радником Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, подав у відставку. Це сталось після того, як в етері він публічно заявив про можливе зниження мобілізаційного віку в Україні на початку 2025 року.

Про це повідомляють Новини.LIVE в етері яких чиновник і зробив цю заяву.

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Волянський пояснив, що його висловлювання базувались на інформації, отриманій від офіційних осіб США та Європи, і не відображали офіційної позиції Комітету Верховної Ради. Він наголосив, що це було його припущення, яке він сформував на основі публічних заяв міжнародних партнерів та закритих дискусій.

З огляду на те, що його слова не узгоджувались з офіційною позицією парламенту, Волянський прийняв рішення про добровільне звільнення з посади.

Нагадаємо, 19 грудня Президент України Володимир Зеленський висловив свою думку щодо пропозиції партнерів знизити мобілізаційний вік до 18 років. Він зазначив, що наразі основною проблемою є нестача необхідного озброєння для бригад.

Також радник керівника ОП Михайло Подоляк різко відреагував на ідею зниження мобілізаційного віку в Україні, назвавши ці заяви "дивними".