Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Советник ВР, заявивший о снижении возраста мобилизации, уволился arrow

Советник ВР, заявивший о снижении возраста мобилизации, уволился

22 декабря 2024 01:30
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Волянский уволился с должности советника комитета ВР после своего заявления о снижении мобилизационного возраста
Мобилизированные украинцы. Иллюстративное фото: УНИАН
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Чиновник Назарий Волянский, ранее работавший советником Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, подал в отставку. Это произошло после того, как в эфире он публично заявил о возможном снижении мобилизационного возраста в Украине в начале 2025 года.

Об этом сообщают Новини.LIVE в эфире которых чиновник и сделал это заявление.

Читайте также:

Как советник объяснил свой поступок

Волянский пояснил, что его высказывания базировались на информации, полученной от официальных лиц США и Европы, и не отражали официальную позицию Комитета Верховной Рады. Он подчеркнул, что это было предположение, которое он сформировал на основе публичных заявлений международных партнеров и закрытых дискуссий.

Учитывая, что его слова не согласовывались с официальной позицией парламента, Волянский принял решение о добровольном освобождении от должности.

Напомним, 19 декабря Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое мнение по поводу предложения партнеров снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Он отметил, что в настоящее время основная проблема - недостаток необходимого вооружения для бригад.

Также советник руководителя ОП Михаил Подоляк резко отреагировал на идею понижения мобилизационного возраста в Украине, назвав эти заявления "странными".

Верховная Рада армия мобилизация война в Украине военнообязанные

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

02:20 Усик по статистике ударов доминировал над Фьюри

02:09 Усик после боя с Фьюри принял вызов нового соперника

02:06 Усик после победы над Фьюри поднял на ринге саблю Мазепы

01:45 Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

01:35 Усик в очень сложном поединке победил Фьюри

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

01:32 Уклонист срочно вспомнил, что Свидетель Иеговы — что решил суд

01:30 Советник ВР, заявивший о снижении возраста мобилизации, уволился

00:39 Бой Усик-Фьюри в эти минуты начался в Эр-Рияде

00:36 Фьюри в интересном костюме вышел в ринг на бой с Усиком — видео

00:30 Отсрочка для многодетного отца — важное условие

02:20 Усик по статистике ударов доминировал над Фьюри

02:09 Усик после боя с Фьюри принял вызов нового соперника

02:06 Усик после победы над Фьюри поднял на ринге саблю Мазепы

01:45 Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

01:35 Усик в очень сложном поединке победил Фьюри

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

01:32 Уклонист срочно вспомнил, что Свидетель Иеговы — что решил суд

01:30 Советник ВР, заявивший о снижении возраста мобилизации, уволился

00:39 Бой Усик-Фьюри в эти минуты начался в Эр-Рияде

00:36 Фьюри в интересном костюме вышел в ринг на бой с Усиком — видео

00:30 Отсрочка для многодетного отца — важное условие

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью - 80x80

Бой Усика и Фьюри — за донат разыгрывают перчатку с подписью

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине