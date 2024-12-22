Волянский уволился с должности советника комитета ВР после своего заявления о снижении мобилизационного возраста

Мобилизированные украинцы. Иллюстративное фото: УНИАН

Чиновник Назарий Волянский, ранее работавший советником Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, подал в отставку. Это произошло после того, как в эфире он публично заявил о возможном снижении мобилизационного возраста в Украине в начале 2025 года.

Об этом сообщают Новини.LIVE в эфире которых чиновник и сделал это заявление.

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Волянский пояснил, что его высказывания базировались на информации, полученной от официальных лиц США и Европы, и не отражали официальную позицию Комитета Верховной Рады. Он подчеркнул, что это было предположение, которое он сформировал на основе публичных заявлений международных партнеров и закрытых дискуссий.

Учитывая, что его слова не согласовывались с официальной позицией парламента, Волянский принял решение о добровольном освобождении от должности.

Напомним, 19 декабря Президент Украины Владимир Зеленский выразил свое мнение по поводу предложения партнеров снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Он отметил, что в настоящее время основная проблема - недостаток необходимого вооружения для бригад.

Также советник руководителя ОП Михаил Подоляк резко отреагировал на идею понижения мобилизационного возраста в Украине, назвав эти заявления "странными".