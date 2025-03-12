Поки що необхідності у мобілізації жінок немає, але їм треба вже зараз опановувати бойові професії, зазначила радниця ЗСУ

Жінки в ЗСУ. Фото: АрміяInform

Станом на сьогодні, в Україні нема потреби у проведенні мобілізації жінок, оскільки достатня кількість чоловіків підлягає призову. Проте кожна жінка має бути готовою до захисту своєї країни.

Про це в етері "Українського радіо" заявила радниця з гендерних питань Збройних Сил України Оксана Григор'єва.

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За словами Григор'євої, Конституція України проголошує рівність прав і обов’язків чоловіків та жінок, хоча жінки досі не були включені в систему військової підготовки та призову. Тому, на її переконання, у нинішній ситуації мобілізація жінок не є необхідною, тим більше, що достатня кількість чоловіків може бути мобілізована.

Григор'єва наголосила, що гендерні радники ЗСУ опікуються не лише захистом прав жінок, а й рівними можливостями для обох статей.

"Кожна жінка має бути готовою до захисту Батьківщини, і з цією метою їй необхідно отримати основи тактичної медицини та управління дронами ще в шкільні роки", — зазначила Григор'єва.

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