Пока необходимости в мобилизации женщин нет, но им надо уже сейчас осваивать боевые профессии, отметила советник ВСУ

Женщины в ВСУ. Фото: АрмияInform

На сегодня, в Украине нет необходимости в проведении мобилизации женщин, поскольку достаточное количество мужчин подлежит призыву. Однако каждая женщина должна быть готова к защите своей страны.

Об этом в эфире "Украинского радио" заявила советник по гендерным вопросам Вооруженных Сил Украины Оксана Григорьева.

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По словам Григорьевой, Конституция Украины провозглашает равенство прав и обязанностей мужчин и женщин, хотя женщины до сих пор не были включены в систему военной подготовки и призыва. Поэтому, по ее убеждению, в нынешней ситуации мобилизация женщин не является необходимой, тем более, что достаточное количество мужчин может быть мобилизовано.

Григорьева отметила, что гендерные советники ВСУ занимаются не только защитой прав женщин, но и равными возможностями для обоих полов.

"Каждая женщина должна быть готова к защите Родины, и с этой целью ей необходимо получить основы тактической медицины и управления дронами еще в школьные годы", — отметила Григорьева.

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