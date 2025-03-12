Пока необходимости в мобилизации женщин нет, но им надо уже сейчас осваивать боевые профессии, отметила советник ВСУ

Советник ВСУ заявила, к чему надо готовиться украинским женщинам
На сегодня, в Украине нет необходимости в проведении мобилизации женщин, поскольку достаточное количество мужчин подлежит призыву. Однако каждая женщина должна быть готова к защите своей страны.
Об этом в эфире "Украинского радио" заявила советник по гендерным вопросам Вооруженных Сил Украины Оксана Григорьева.
К чему должны готовиться украинские женщины
По словам Григорьевой, Конституция Украины провозглашает равенство прав и обязанностей мужчин и женщин, хотя женщины до сих пор не были включены в систему военной подготовки и призыва. Поэтому, по ее убеждению, в нынешней ситуации мобилизация женщин не является необходимой, тем более, что достаточное количество мужчин может быть мобилизовано.
Григорьева отметила, что гендерные советники ВСУ занимаются не только защитой прав женщин, но и равными возможностями для обоих полов.
"Каждая женщина должна быть готова к защите Родины, и с этой целью ей необходимо получить основы тактической медицины и управления дронами еще в школьные годы", — отметила Григорьева.
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