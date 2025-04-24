Виїзд за кордон з дитиною-інвалідом - коли батько має право

Чоловік і дитина з інвалідністю. Фото: Depositphotos

Військовозобов’язаний громадянин, який виховує неповнолітню дитину з інвалідністю, має право на відстрочку від мобілізації. Також він може виїжджати за кордон, супроводжуючи свою дитину.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

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В умовах загальної мобілізації частина громадян має право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, чи має її чоловік право на відстрочку, якщо у їхньої неповнолітньої дитини офіційно затверджена інвалідність.

"Так, чоловік має право на оформлення відстрочки та виїзду за кордон", — запевнив громадянку у відповіді адвокат В’ячеслав Кирда.

Виїзд за кордон з дитиною, яка має інвалідність

Кирда додав також, що громадянин, який виховує дитину з інвалідністю, може за потреби виїхати з нею за кордон.

"Виїзд буде безпроблемний, якщо чоловік матиме право на відстрочку", — зазначив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи потрібні документи з ТЦК для виїзду за кордон людини на військовому обліку у 17 років.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи потрібні для виїзду за кордон багатодітному батьку.