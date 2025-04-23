Багатодітний батько — які документи потрібні для виїзду багатодітного батька за кордон

Багатодітна українська сім’я. Фото: svitogliad.com

Чоловік, який має право на відстрочку від мобілізації як багатодітний батько, може виїжджати за кордон навіть без присутності разом із ним дітей. Але при цьому потрібно мати при собі відповідні документи.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Виїзд за кордон — чи потрібно мати при собі дітей

Військовозобов’язаний громадянин, який має трьох чи більше неповнолітніх дітей, має право на відстрочку від мобілізації.

Також він має право виїжджати за кордон в особливий період, під час дії воєнного стану.

Юрист Владислав Дерій зазначив, що право виїзду за кордон для людей із цієї категорії людей може бути реалізоване навіть без особистої присутності дітей.

"Виїжджати за кордон Ви можете самостійно без дітей", — підкреслив юрист.

Документи для виїзду за кордон багатодітного батька

Владислав Дерій пояснив, які документи багатодітному батьку потрібно мати при собі для того, аби перетнути державний кордон.

Це:

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ на бланку або е-ВОД з "Резерв+", де вказано про відстрочку;

свідоцтво про шлюб;

свідоцтва про народження дітей.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи законно відмовляти у відстрочці багатодітному батьку, якщо він перебуває у розшуку ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, коли статус багатодітного батька не надає права на відстрочку.