Выезд за границу с ребенком-инвалидом - когда родитель имеет право

Мужчина и ребенок с инвалидностью. Фото: Depositphotos

Военнообязанный гражданин, воспитывающий несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью, имеет право на отсрочку от мобилизации. Также он может выезжать за границу, сопровождая своего ребенка.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

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В условиях всеобщей мобилизации часть граждан имеет право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, имеет ли ее муж право на отсрочку, если у их несовершеннолетнего ребенка официально утверждена инвалидность.

"Да, муж имеет право на оформление отсрочки и выезда за границу", — заверил гражданку в ответе адвокат Вячеслав Кирда.

Выезд за границу с ребенком, который имеет инвалидность

Кирда добавил также, что гражданин, воспитывающий ребенка с инвалидностью, может при необходимости выехать с ним за границу.

"Выезд будет беспроблемный, если человек будет иметь право на отсрочку", — отметил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, нужны ли документы из ТЦК для выезда за границу человека на воинском учете в 17 лет.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы нужны для выезда за границу многодетному отцу.