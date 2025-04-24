Выезд за границу с ребенком-инвалидом - когда родитель имеет право

Вместе с ребенком с инвалидностью — можно ли выехать за границу
Военнообязанный гражданин, воспитывающий несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью, имеет право на отсрочку от мобилизации. Также он может выезжать за границу, сопровождая своего ребенка.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.
Ребенок с инвалидностью — дает ли это право на отсрочку
В условиях всеобщей мобилизации часть граждан имеет право на отсрочку от мобилизации.
К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, имеет ли ее муж право на отсрочку, если у их несовершеннолетнего ребенка официально утверждена инвалидность.
"Да, муж имеет право на оформление отсрочки и выезда за границу", — заверил гражданку в ответе адвокат Вячеслав Кирда.
Выезд за границу с ребенком, который имеет инвалидность
Кирда добавил также, что гражданин, воспитывающий ребенка с инвалидностью, может при необходимости выехать с ним за границу.
"Выезд будет беспроблемный, если человек будет иметь право на отсрочку", — отметил юрист.
Напомним, мы ранее писали о том, нужны ли документы из ТЦК для выезда за границу человека на воинском учете в 17 лет.
Добавим, мы сообщали о том, какие документы нужны для выезда за границу многодетному отцу.
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