Разумков прокоментував неправомірні дії представників ТЦК

Нардеп України Дмитро Разумков. Фото: Новини.LIVE

Народний депутат України Дмитро Разумков висловився про неправомірні дії представників ТЦК та СП в умовах загальної мобілізації. Він назвав це підривом обороноздатності держави.

Про це нардеп заявив в ефірі Вечір.LIVE.

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Депутат наголосив, що представники ТЦК мають пред’являти свої документи, представлятися і не одягати балаклави.

"Це те, що використовує ворог. Пропонував у законопроєкті про мобілізацію правку, яка б дозволила громадянам знімати усі дії воєнкомів на камеру, однак її відхилили", — заявив нардеп.

Також він додав, що людей, які на початку повномасштабного вторгнення прийшли до військкоматів, не потрібно було відправляти додому, бо, нібито, охочих вистачало.

"Треба було їх залучати, не обов’язоково всіх на фронт відправляти, вчити, готувати і мати резерв, щоб поміняти тих, хто з 24 лютого стоїть на першій лінії і жодного разу не був на ротації", — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, до яких важливих змін потрібно готуватися кожному українцю, після ухвалення нових правил мобілізації.

Водночас у Генштабі заявили, що до кінця цієї весни буде звільнено в запас зі строкової служби близько 7 тис. осіб, зокрема — строковиків ЗСУ та Державної спецслужби транспорту.