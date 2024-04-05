Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Разумков прокомментировал неправомерные действия представителей ТЦК arrow

Разумков прокомментировал неправомерные действия представителей ТЦК

5 апреля 2024 01:59
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Разумков прокомментировал неправомерные действия представителей ТЦК
нардеп Украины Дмитрий Разумков. Фото: Новини.LIVE
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков высказался о неправомерных действиях представителей ТЦК и СП в условиях общей мобилизации. Он назвал это подрывом обороноспособности государства.

Об этом нардеп заявил в эфире Вечер.LIVE.

Читайте также:

Что сказал Разумков о ТЦК

Депутат подчеркнул, что представители ТЦК должны предъявлять свои документы, представляться и не одевать балаклавы.

"Это то, что использует враг. Предлагал в законопроекте о мобилизации правку, которая позволила бы гражданам снимать все действия военкомов на камеру, однако ее отклонили", — заявил нардеп.

Также он добавил, что людей, которые в начале полномасштабного вторжения пришли в военкоматы, не нужно было отправлять домой, потому что якобы желающих хватало.

"Надо было их привлекать, не обязательно всех на фронт отправлять, учить, готовить и иметь резерв, чтобы поменять тех, кто с 24 февраля стоит на первой линии и ни разу не был на ротации", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, к каким важным изменениям нужно готовиться каждому украинцу после принятия новых правил мобилизации.

В то же время в Генштабе заявили, что до конца этой весной будут уволены в запас со срочной службы около 7 тыс. человек, в том числе — срочников ВСУ и Государственной спецслужбы транспорта.

Дмитрий Разумков
мобилизация
война в Украине
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК