Разумков прокомментировал неправомерные действия представителей ТЦК
Народный депутат Украины Дмитрий Разумков высказался о неправомерных действиях представителей ТЦК и СП в условиях общей мобилизации. Он назвал это подрывом обороноспособности государства.
Об этом нардеп заявил в эфире Вечер.LIVE.
Что сказал Разумков о ТЦК
Депутат подчеркнул, что представители ТЦК должны предъявлять свои документы, представляться и не одевать балаклавы.
"Это то, что использует враг. Предлагал в законопроекте о мобилизации правку, которая позволила бы гражданам снимать все действия военкомов на камеру, однако ее отклонили", — заявил нардеп.
Также он добавил, что людей, которые в начале полномасштабного вторжения пришли в военкоматы, не нужно было отправлять домой, потому что якобы желающих хватало.
"Надо было их привлекать, не обязательно всех на фронт отправлять, учить, готовить и иметь резерв, чтобы поменять тех, кто с 24 февраля стоит на первой линии и ни разу не был на ротации", — сказал он.
Напомним, ранее мы писали о том, к каким важным изменениям нужно готовиться каждому украинцу после принятия новых правил мобилизации.
В то же время в Генштабе заявили, что до конца этой весной будут уволены в запас со срочной службы около 7 тыс. человек, в том числе — срочников ВСУ и Государственной спецслужбы транспорта.
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