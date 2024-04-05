Разумков прокомментировал неправомерные действия представителей ТЦК

нардеп Украины Дмитрий Разумков. Фото: Новини.LIVE

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков высказался о неправомерных действиях представителей ТЦК и СП в условиях общей мобилизации. Он назвал это подрывом обороноспособности государства.

Об этом нардеп заявил в эфире Вечер.LIVE.

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Депутат подчеркнул, что представители ТЦК должны предъявлять свои документы, представляться и не одевать балаклавы.

"Это то, что использует враг. Предлагал в законопроекте о мобилизации правку, которая позволила бы гражданам снимать все действия военкомов на камеру, однако ее отклонили", — заявил нардеп.

Также он добавил, что людей, которые в начале полномасштабного вторжения пришли в военкоматы, не нужно было отправлять домой, потому что якобы желающих хватало.

"Надо было их привлекать, не обязательно всех на фронт отправлять, учить, готовить и иметь резерв, чтобы поменять тех, кто с 24 февраля стоит на первой линии и ни разу не был на ротации", — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, к каким важным изменениям нужно готовиться каждому украинцу после принятия новых правил мобилизации.

В то же время в Генштабе заявили, что до конца этой весной будут уволены в запас со срочной службы около 7 тыс. человек, в том числе — срочников ВСУ и Государственной спецслужбы транспорта.