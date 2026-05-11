Реальна потреба в бронюванні в Україні занижена в кілька разів, — Кущ

Фінансовий аналітик Олексій Кущ. Фото: кадр із відео

Фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що народні депутати України наразі активно виступають за скорочення бронювання. Однак якщо говорити про реальну потребу в бронюванні, то вона в країні занижена в декілька разів.

Про це Кущ сказав в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Чому в Україні треба збільшити, а не зменшити бронювання від мобілізації

Експерт зазначив, що наразі в Україні 10 млн людей, які працюють та сплачують ЄСВ, але заброньованих серед них лише 1,2 млн осіб.

Водночас реальна потреба в заброньованих працівниках складає принаймі декілька мільйонів людей, щоб це могло забезпечити критичні галузі економіки і формувати ринок праці.

"Невже у нас депутати думають, що на таку велику країну, з такою величезною кількістю інфраструктури, критичних об'єктів, 1,2 млн забронюваних осіб — це велика цифра? Я думаю, що навпаки ця цифра занижена. Реальна потреба в бронюванні, вона занижена в декілька разів. Тобто реальна потреба в бронюванні — це декілька мільйонів людей як мінімум, які б забезпечили роботу критичних галузей економіки і формували той ринок праці, про який ми казали", — сказав Кущ.

Він додав, що якщо ж кількість заброньованих скоротити, то це призведе тоді до падіння ВВП на 5%, а імпорт становитиме не 90 млрд доларів за підсумками року, а 120 млрд доларів.

"Тут вибір простий. Або повне знищення економіки фактично, або знаходження якогось балансу і якоїсь золотої середини. Питання в тому, що коли доходить до золотої середини, тут у наших депутатів дуже важко з цим", — резюмував фінансовий аналітик.

Як повідомляло Новини.LIVE, нардеп Сергій Нагорняк запропонував скасувати майже всі броні, які були надані через довідку про інвалідність. Однак зауважив, що ті, хто купували таку довідку, скоріше за все знову придбають фальшивий документ. Тож для вирішення цієї проблеми варто було б офіційно створити економічне бронювання.

Також ми писали, що нардеп Олександр Федієнко вважає, що заброньованим чоловікам варто заборонити виїжджати, доки діє воєнний стан. Причина в тому, що деякі з цих людей потім не повертаються в Україну.