У Верховній Раді пропонують заборонити заброньованим виїзд за кордон

Олександр Федієнко. Фото: Олександр Федієнко/Facebook

Заброньованим чоловікам можуть заборонити виїжджати за кордон на відпочинок, доки діє воєнний стан. Депутати хочуть посилити контроль за тими, хто отримує бронь і не повертається додому, а також запровадити відповідальність для самих підприємств. Крім того, під перевірки потраплять студенти, які оформили відстрочку, але насправді не з’являються на парах.

​Про це в етері Youtube-каналу "Говорить великий Львів" заявив народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко, передає Новини.LIVE.

Що може змінитися для студентів і заброньованих

​"Будьмо реалістами. У нас є якийсь відсоток людей, які виїхали за кордон, отримавши бронь. Який це відсоток, яка кількість, як це порахувати, які можливі наслідки для підприємства", — зазначив нардеп.

​На його думку, правила мають бути більш чіткими: не варто всіх заброньованих випускати за кордон на відпочинок.

"Повинні бути якісь механізми відповідальності, бо ми можемо бронювати-бронювати, а вони виїздити-виїздити і так ми добронюємося", — заявив Федієнко.

​Також народний обранець звернув увагу на студентів, які мають відстрочку лише на папері, але не відвідують навчальний заклад. На його думку, за такі порушення треба притягувати до відповідальності і самих здобувачів освіти, і керівництво вишів, яких дозволяють подібні схеми.

"Якщо ви отримали відстрочку, то ви повинні вчитися, приходити на денну форму навчання. А так люди, 20% із 200 тисяч, не з’являлися жодного разу навіть в тій області, де знаходиться навчальний заклад", — підсумував нардеп.

