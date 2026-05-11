Реальная потребность в бронировании в Украине занижена в несколько раз, - Кущ

Финансовый аналитик Алексей Кущ. Фото: кадр из видео

Финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что народные депутаты Украины сейчас активно выступают за сокращение бронирования. Однако если говорить о реальной потребности в бронировании, то она в стране занижена в несколько раз.

Об этом Кущ сказал в эфире проекта Новини.LIVE "Мир на изломе".

Почему в Украине надо увеличить, а не уменьшить бронирование от мобилизации

Эксперт отметил, что сейчас в Украине 10 млн человек, которые работают и платят ЕСВ, но забронированных среди них только 1,2 млн человек.

В то же время реальная потребность в забронированных работниках составляет по крайней мере несколько миллионов человек, чтобы это могло обеспечить критические отрасли экономики и формировать рынок труда.

"Неужели у нас депутаты думают, что на такую большую страну, с таким огромным количеством инфраструктуры, критических объектов, 1,2 млн забронированных лиц — это большая цифра? Я думаю, что наоборот эта цифра занижена. Реальная потребность в бронировании, она занижена в несколько раз. То есть реальная потребность в бронировании - это несколько миллионов человек как минимум, которые бы обеспечили работу критических отраслей экономики и формировали тот рынок труда, о котором мы говорили", — сказал Кущ.

Читайте также:

Он добавил, что если же количество забронированных сократить, то это приведет тогда к падению ВВП на 5%, а импорт составит не 90 млрд долларов по итогам года, а 120 млрд долларов.

"Здесь выбор простой. Либо полное уничтожение экономики фактически, либо нахождение какого-то баланса и какой-то золотой середины. Вопрос в том, что когда доходит до золотой середины, тут у наших депутатов очень трудно с этим", — резюмировал финансовый аналитик.

Как сообщало Новини.LIVE, нардеп Сергей Нагорняк предложил отменить почти все брони, которые были предоставлены из-за справки об инвалидности. Однако заметил, что те, кто покупали такую справку, скорее всего снова приобретут фальшивый документ. Поэтому для решения этой проблемы следовало бы официально создать экономическое бронирование.

Также мы писали, что нардеп Александр Федиенко считает, что забронированным мужчинам стоит запретить выезжать, пока действует военное положение. Причина в том, что некоторые из этих людей потом не возвращаются в Украину.