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Речник Міноборони розповів, коли буде готовий законопроєкт про демобілізацію

11 квітня 2024 13:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Речник Міноборони розповів, коли буде готовий законопроєкт про демобілізацію
Засідання Верховної Ради України. Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив про наміри розробки законопроєкту про демобілізацію військових протягом восьми місяців. Цю рекомендацію надав Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки й оборони України.

Про це речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін сказав в ефірі телемарафону.

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Речник зазначив, що розробкою законопроєкту займатимуться Міністерство оборони та Генеральний штаб. Він підкреслив, що Генеральний штаб має повну картину ситуації та перспективи, які враховуватимуться у процесі розробки законопроєкту.

"І знову ж таки, маємо відштовхуватись від усіх сценаріїв, у тому числі не дуже оптимістичних. Зважуються всі моменти, аби не було такого, що десь будуть прориви чи десь буде послаблення оборони України", — зазначив Лазуткін.

За його словами, у новому документі треба врахувати багато факторів, щоб уникнути негативного впливу на обороноздатність країни.

Відповідаючи на уточнювальне питання про терміни розробки, речник Міноборони підтвердив, що комітет Верховної Ради рекомендував розробку законопроєкту протягом восьми місяців, що буде дотримано у новому законодавчому документі про демобілізацію.

Нагадаємо, у Верховній Раді України в четвер, 11 квітня, розпочалося засідання щодо законопроєкту про мобілізацію. Так, його було ухвалено в цілому.

Проте із законопроєкту вилучили правку про демобілізацію. "За" проголосували 227 народних депутатів. 

Верховна Рада
Міністерство оборони
війна в Україні
демобілізація

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