Спикер Минобороны рассказал, когда будет готов законопроект о демобилизации

Заседание Верховной Рады Украины. Иллюстративное фото: УНИАН

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин сообщил о намерениях разработки законопроекта о демобилизации военных в течение восьми месяцев. Эту рекомендацию предоставил Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Украины.

Об этом пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Лазуткин сказал в эфире телемарафона.

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Законопроект о демобилизации

Спикер отметил, что разработкой законопроекта будут заниматься Министерство обороны и Генеральный штаб. Он подчеркнул, что Генеральный штаб имеет полную картину ситуации и перспективы, которые будут учитываться при разработке законопроекта.

"И опять же должны отталкиваться от всех сценариев, в том числе не очень оптимистичных. Взвешиваются все моменты, чтобы не было такого, что где-то будут прорывы или где-то будет ослабление обороны Украины", — отметил Лазуткин.

По его словам, в новом документе нужно учесть многие факторы, чтобы избежать негативного влияния на обороноспособность страны.

Отвечая на уточняющий вопрос о сроках разработки, представитель Минобороны подтвердил, что комитет Верховной Рады рекомендовал разработку законопроекта в течение восьми месяцев, что будет соблюдено в новом законодательном документе о демобилизации.

Напомним, в Верховной Раде Украины в четверг, 11 апреля, началось заседание по законопроекту о мобилизации. Да, он был принят в целом.

Однако из законопроекта изъяли правку о демобилизации. "За" проголосовали 227 народных депутатов.