Как реформа рекрутинга повлияет на мобилизацию юношей в возрасте менее 25 лет

Заместитель председателя Офиса президента — командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса. Фото: facebook.com/93OMBr

Реформа рекрутинга находится на завершающей стадии. В Украине ее проводят с целью привлечения молодежи в возрасте от 18 лет к присоединению в ряды ВСУ.

Об этом в четверг, 23 января, сообщил Associated Press заместитель главы Офиса президента — командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса.

Читайте также:

Что известно о реформе рекрутинга

По словам Палисы, система военного призыва, которую применяют по состоянию на сегодня, унаследована со времен СССР и мешает прогрессу, поэтому Киев ищет новые варианты привлечения граждан на службу. Одной из инициатив является так называемый "честный контракт", предусматривающий финансовые стимулы, четкие гарантии подготовки и меры для обеспечения диалога солдат с командирами. Целью такого плана является привлечение в армию мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, граждан с отсрочкой и демобилизованных.

Напомним, по мнению военнослужащего и политолога Кирилла Сазонова, для замены мобилизации на рекрутинг нужно обеспечить военным более комфортные условия службы. В частности, речь идет о повышении зарплат и увеличении продолжительности отпусков.

Также мы сообщали, что в течение 2024 года в центры рекрутинга ВСУ обратились, чтобы получить консультацию по поступлению на военную службу, более 32 тысяч граждан. Свыше семи тысяч человек из этого количества уже являются кандидатами в ряды ВСУ, в частности, проходят этап отбора и оформления документов.