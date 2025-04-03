В яких областях найбільш активно долучилися до реформи ВЛК

Чоловік на медогляді. Фото ілюстративне: УНІАН

Від 1 березня в Україні тривав перший етап реформи ВЛК. Наразі його вже завершили. Найбільш активно до ініціативи долучилися в п'ятьох областях.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

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Перший етап цифровізації ВЛК

Упродовж місяця працівники ВЛК проходили навчання та реєструвалися в електронних кабінетах. Найбільш активно долучилися до переходу представники комісій у Дніпропетровській, Харківській, Вінницькій, Львівській і Хмельницькій областях.

"Реформа ВЛК — це частина великої трансформації, яку ми реалізуємо спільно з Міністерством охорони здоров'я, Генштабом ЗСУ та міжнародними партнерами: за підтримки урядів Великої Британії та Німеччини, Офісу ефективного регулювання BRDO і Програми Спеціального радника з питань оборони", — зазначив Умєров.

Що змінилося для військовозобов'язаних через цифровізацію ВЛК

висновки ВЛК створюють онлайн — це дозволяє уникнути бюрократії та корупційних ризиків;

інформація автоматично потрапляє до реєстру "Оберіг";

дані про придатність або непридатність і дата проходження ВЛК швидше відображаються в застосунку "Резерв+";

особисто приносити документи до ТЦК та СП більше не треба.

Нагадаємо, в Україні офіційно впровадили електронний кабінет для працівників ВЛК. Усі постанови комісій відтепер будуть в електронному форматі.

Нагадаємо, до 5 червня поточного року військовозобов'язані, які раніше мали статус "обмежено придатні до військової служби", повинні пройти повторний медичний огляд. Для цього знадобиться низка документів.