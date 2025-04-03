В каких областях наиболее активно присоединились к реформе ВВК

Мужчина на медосмотре. Фото иллюстративное: УНІАН

С 1 марта в Украине продолжался первый этап реформы ВВК. Сейчас его уже завершили. Наиболее активно к инициативе присоединились в пяти областях.

Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Первый этап цифровизации ВВК

В течение месяца работники ВВК проходили обучение и регистрировались в электронных кабинетах. Наиболее активно присоединились к переходу представители комиссий в Днепропетровской, Харьковской, Винницкой, Львовской и Хмельницкой областях.

"Реформа ВВК — это часть большой трансформации, которую мы реализуем совместно с Министерством здравоохранения, Генштабом ВСУ и международными партнерами: при поддержке правительств Великобритании и Германии, Офиса эффективного регулирования BRDO и Программы Специального советника по вопросам обороны", — отметил Умеров.

Что изменилось для военнообязанных из-за цифровизации ВВК

выводы ВВК создают онлайн — это позволяет избежать бюрократии и коррупционных рисков;

информация автоматически попадает в реестр "Оберіг";

данные о пригодности или непригодности и дата прохождения ВВК быстрее отображаются в приложении "Резерв+";

лично приносить документы в ТЦК и СП больше не нужно.

Напомним, в Украине официально внедрили электронный кабинет для работников ВВК. Все постановления комиссий отныне будут в электронном формате.

Напомним, до 5 июня текущего года военнообязанные, которые ранее имели статус "ограниченно пригодные к военной службе", должны пройти повторный медицинский осмотр. Для этого понадобится ряд документов.