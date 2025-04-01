Мобілізація в Україні 2025 — які документи потрібні для повторної ВЛК

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

В Україні усі громадяни, які раніше отримали статус від ВЛК "обмежено придатні до військової служби", повинні пройти повторний медичний огляд до 5 червня 2025 року. Терміни проходження медкомісії було продовжено через великі черги. Крім того, військово-лікарська комісія переходить у цифровий формат.

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Що змінилося в алгоритмі проходження ВЛК та які документи обов'язково потрібні, розповів старший сержант медичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Тарас Гусарук в коментарі "Суспільному".

Які зміни у проходженні ВЛК діють у квітні 2025

Як розповів працівник ТЦК, якщо раніше біля медзакладів та територіальних центрів були великі черги, то після запровадження цифровізації ситуація змінилася у кращу сторону.

"З листопада 2024 року почав діяти перший етап цифровізації, у застосунку "Резерв+" створили можливість скеровувати військовозобов'язаних на ВЛК, шляхом генерації електронних направлень. Таким чином це зменшує завантаженість", — пояснив він.

Тарас Гусарук додав, що на другому етапі, який розпочався у березні 2025 року та буде тривати до початку квітня, є чітко визначений термін, коли військовозобов'язаний має пройти ВЛК, завдяки чому можна буде уникнути великих черг.

Чоловік проходить військово-лікарську комісію. Фото: АрміяInform

Який алгоритм проходження ВЛК у квітні 2025

Для проходження ВЛК особа має отримати направлення. Якщо раніше необхідно було йти до ТЦК, то зараз його можна згенерувати через застосунок "Резерв+". Людина отримає повідомлення з визначеним терміном для проходження медкомісії. Завершальним етапом є отримання висновку ВЛК в електронному кабінеті або на папері.

Тарас Гусарук радить усім військовозобов'язаним громадянам ретельно готуватися до проходження ВЛК. Зокрема необхідно звернутися до сімейного лікаря, аби оновити медичні дані в електронній системі охорони здоров'я. Також ці дані будуть заповнені й у паперовому варіанті.

Потрібно здати всі необхідні аналізи та пройти обстеження. В реєстратурі закладу охорони здоров'я повинні надати:

картку обстеження та медичного огляду, яку надалі будуть заповнювати лікарі;

напрямки на прийом до усіх необхідних лікарів.

Якщо ж особа не має декларації з сімейним лікарем, то вона може обстежитися у приватній клініці, однак поки такі установи не мають доступу до електронної системи, тому їхні висновки подаються виключно у паперовому вигляді.

"Згодом ми плануємо взагалі відмовитися від паперових носіїв і тому в цьому випадку сімейний лікар відіграє важливу роль. Потрібно в першу чергу звернутись до нього, щоб оновити свої медичні дані, ввести їх в електронну систему охорони здоров'я, а відтак потім їх можна буде побачити й підтягнути до відповідних висновків через електронний кабінет ВЛК, який вже функціонує", — пояснив працівник ТЦК.

Які документи потрібні для проходження ВЛК

Перед повторним проходженням ВЛК обмежено придатним потрібно підготувати наступні документи:

Направлення на ВЛК — згенероване через застосунок "Резерв+" або паперовий документ з ТЦК. Медична картка — з актуальними даними від сімейного лікаря або іншого медичного закладу. Результати обстежень — особливо, якщо у вас є хронічні захворювання або проблеми зі здоров'ям. Паспорт та військовий квиток — обов'язково мати оригінали документів.

Чоловік переглядає документи. Фото: depositphotos.com

Важливо: "обмежено придатним", які вчасно не пройдуть ВЛК загрожує штраф від ТЦК у розмірі від 17 до 25, 5 тис. грн.

Проте, як додав представник ТЦК, якщо виникне така ситуація, що черги станом на червень 2025 року залишатимуться великими, то терміни можуть знову переглянути.

"А нам би цього не хотілося, оскільки ми зараз в такій ситуації знаходимося, що кожен день — це чиєсь життя", — зауважив Тарас Гусарук.

Раніше ми писали, як можуть покарати військовозобов'язаних, які згенерують електронне направлення, але не прийдуть на ВЛК.

Нагадаємо, ми повідомляли, коли можуть скасувати рішення військово-лікарської комісії.