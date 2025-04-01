Мобілізація в Україні 2025 — які документи потрібні для повторної ВЛК

Повторне проходження ВЛК — у ТЦК сказали, які документи потрібні
В Україні усі громадяни, які раніше отримали статус від ВЛК "обмежено придатні до військової служби", повинні пройти повторний медичний огляд до 5 червня 2025 року. Терміни проходження медкомісії було продовжено через великі черги. Крім того, військово-лікарська комісія переходить у цифровий формат.
Що змінилося в алгоритмі проходження ВЛК та які документи обов'язково потрібні, розповів старший сержант медичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Тарас Гусарук в коментарі "Суспільному".
Які зміни у проходженні ВЛК діють у квітні 2025
Як розповів працівник ТЦК, якщо раніше біля медзакладів та територіальних центрів були великі черги, то після запровадження цифровізації ситуація змінилася у кращу сторону.
"З листопада 2024 року почав діяти перший етап цифровізації, у застосунку "Резерв+" створили можливість скеровувати військовозобов'язаних на ВЛК, шляхом генерації електронних направлень. Таким чином це зменшує завантаженість", — пояснив він.
Тарас Гусарук додав, що на другому етапі, який розпочався у березні 2025 року та буде тривати до початку квітня, є чітко визначений термін, коли військовозобов'язаний має пройти ВЛК, завдяки чому можна буде уникнути великих черг.
Який алгоритм проходження ВЛК у квітні 2025
Для проходження ВЛК особа має отримати направлення. Якщо раніше необхідно було йти до ТЦК, то зараз його можна згенерувати через застосунок "Резерв+". Людина отримає повідомлення з визначеним терміном для проходження медкомісії. Завершальним етапом є отримання висновку ВЛК в електронному кабінеті або на папері.
Тарас Гусарук радить усім військовозобов'язаним громадянам ретельно готуватися до проходження ВЛК. Зокрема необхідно звернутися до сімейного лікаря, аби оновити медичні дані в електронній системі охорони здоров'я. Також ці дані будуть заповнені й у паперовому варіанті.
Потрібно здати всі необхідні аналізи та пройти обстеження. В реєстратурі закладу охорони здоров'я повинні надати:
- картку обстеження та медичного огляду, яку надалі будуть заповнювати лікарі;
- напрямки на прийом до усіх необхідних лікарів.
Якщо ж особа не має декларації з сімейним лікарем, то вона може обстежитися у приватній клініці, однак поки такі установи не мають доступу до електронної системи, тому їхні висновки подаються виключно у паперовому вигляді.
"Згодом ми плануємо взагалі відмовитися від паперових носіїв і тому в цьому випадку сімейний лікар відіграє важливу роль. Потрібно в першу чергу звернутись до нього, щоб оновити свої медичні дані, ввести їх в електронну систему охорони здоров'я, а відтак потім їх можна буде побачити й підтягнути до відповідних висновків через електронний кабінет ВЛК, який вже функціонує", — пояснив працівник ТЦК.
Які документи потрібні для проходження ВЛК
Перед повторним проходженням ВЛК обмежено придатним потрібно підготувати наступні документи:
- Направлення на ВЛК — згенероване через застосунок "Резерв+" або паперовий документ з ТЦК.
- Медична картка — з актуальними даними від сімейного лікаря або іншого медичного закладу.
- Результати обстежень — особливо, якщо у вас є хронічні захворювання або проблеми зі здоров'ям.
- Паспорт та військовий квиток — обов'язково мати оригінали документів.
Важливо: "обмежено придатним", які вчасно не пройдуть ВЛК загрожує штраф від ТЦК у розмірі від 17 до 25, 5 тис. грн.
Проте, як додав представник ТЦК, якщо виникне така ситуація, що черги станом на червень 2025 року залишатимуться великими, то терміни можуть знову переглянути.
"А нам би цього не хотілося, оскільки ми зараз в такій ситуації знаходимося, що кожен день — це чиєсь життя", — зауважив Тарас Гусарук.
Раніше ми писали, як можуть покарати військовозобов'язаних, які згенерують електронне направлення, але не прийдуть на ВЛК.
Нагадаємо, ми повідомляли, коли можуть скасувати рішення військово-лікарської комісії.
Читайте Новини.LIVE!