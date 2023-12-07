Рейд ТЦК по спортзалах — військкоми навідалися до тренажерного залу в Дніпрі
В Україні триває загальна мобілізація. Працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки вручають повістки громадянам на вулицях та публічних місцях. Зокрема, у Дніпрі, військкоми навідалися до спортзалу. Повістки отримали відвідувачі та працівники залу.
Про це повідомляє телеграм-канал Донбас оперативний.
Працівники ТЦК вручили повістки у спортзалі Дніпра
До одного з Дніпровських спортивних залів навідалися працівники ТЦК та СП. З метою мобілізації чоловіків, вони вручили повістки відвідувачам спортивного комплексу та його працівникам.
"ТЦК вже відвідує "качалки" Дніпра — там теж відвідувачі отримали повістки", зазначається в описі під відео.
На відео видно, як велика група військкомів прийшла до спортивного комплексу і в приміщенні залу почали виписувати повістки чоловікам.
"В зал пірнули ТЦКашники, у всі заклади публічного користування вони заходять", — сказав чоловік, що зняв відео.
Нагадаємо, на Закарпатті співробітники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки здійснили чергові рейди по тренажерних залах. Це відбувалося в Мукачево і Хусті.
Додамо, в Ужгороді працівники ТЦК СП провели масштабні рейди по спортивних залах. Внаслідок рейдів повістки отримали чоловіки та чоловіки-тренери закладів.
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