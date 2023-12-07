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Рейд ТЦК по спортзалам — военкомы посетили тренажерный зал в Днепре

7 декабря 2023 14:01
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Рейд ТЦК по спортзалам — военкомы посетили тренажерный зал в Днепре
Работники ТЦК в спортзале. Фото: скриншот с видео телеграмм-канала
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки вручают повестки гражданам на улицах и публичных местах. В частности, в Днепре военкомы посетили спортзал. Повестки получили посетители и работники зала.

Об этом сообщает телеграмм-канал Донбасс оперативный.

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В один из Днепровских спортивных залов пришли работники ТЦК и СП. С целью мобилизации мужчин они вручили повестки посетителям спортивного комплекса и его работникам.

"ТЦК уже посещает "качалки" Днепра — там тоже посетители получили повестки", — отмечается в описании под видео.

На видео видно, как большая группа военных пришла в спортивный комплекс, и в помещении зала они начали выписывать повестки мужчинам.

"В зал нырнули ТЦКашники, во все заведения публичного пользования они заходят", — сказал мужчина, снявший видео.

Напомним, в Закарпатье сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки совершили очередные рейды по тренажерным залам. Это происходило в Мукачево и Хусте.

Добавим, в Ужгороде работники ТЦК СП провели масштабные рейды по спортивным залам. В результате рейдов повестки получили мужчины и тренеры заведений.

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