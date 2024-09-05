Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Реєстр "Оберіг" — чи мають в ньому реєструватися виключені з обліку arrow

Реєстр "Оберіг" — чи мають в ньому реєструватися виключені з обліку

5 вересня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Військовий облік в реєстрі Оберіг - виключені з обліку - чи мають виключені реєструватися в Оберіг
Реєстр "Оберіг" у смартфоні. Фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У державному реєстрі "Оберіг" мають бути дані усіх громадян України, які мають відношення до військового обліку. Та якщо громадянина виключають з військового обліку, він уже не повинен реєструватися в цьому реєстрі, і жодних його особистих даних не повинно вказуватися.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

Читайте також:

Хто не має реєструватися в реєстрі "Оберіг"

В державному реєстрі "Оберіг" мають бути внесені дані усіх військовозобов’язаних громадян України. Але якщо особа, отримавши інвалідність чи з якоїсь іншої причини, була виключена з військового обліку — їй не потрібно реєструватися в реєстрі "Оберіг".

"Якщо Ви виключені з військового обліку — ні", — пояснив Сергій Богун.

Категорія українців, чиїх даних не має бути в реєстрі "Оберіг"

Юрист підкреслив, що особисті дані таких громадян, які були виключені з військового обліку, тобто втратили статус військовозобов’язаного чи резервіста, взагалі не повинні фігурувати

"В Реєстрі Ви не повинні бути", — так відповів виключеному з військового обліку громадянину Богун.

Також важливі новини дня по темі:

військовий облік мобілізація військовозобов'язані юристи реєстр Оберіг

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:17 Комуналка задарма — хто з українців має право на 100% знижку

08:11 Близько 1200 окупантів за добу — Генштаб оприлюднив нові дані про втрати ворога

Text

08:06 Кадрові зміни у владі та місія МВФ в Україні — ефір Ранок.LIVE

08:05 Командир батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" відреагував на атаку Львова

08:02 Чоловік не прийшов до ТЦК за бойовою повісткою, бо був п'яний — як його покарали в суді

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

08:00 Допомога від ЮНІСЕФ — у трьох регіонах можна отримати до 22 тис. грн

07:49 У Новоросійську поскаржилися на атаку морських дронів

07:30 Проходження ВЛК — як можуть покарати, якщо ігнорувати розпочату процедуру

07:21 На Львівщині шахрай підробив посвідчення УБД та торгував гуманітаркою — як його покарав суд

07:21 Черги на кордоні України — на яких КПП прикордонники попередили про скупчення машин

08:17 Комуналка задарма — хто з українців має право на 100% знижку

08:11 Близько 1200 окупантів за добу — Генштаб оприлюднив нові дані про втрати ворога

08:05 Командир батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" відреагував на атаку Львова

08:02 Чоловік не прийшов до ТЦК за бойовою повісткою, бо був п'яний — як його покарали в суді

08:00 Допомога від ЮНІСЕФ — у трьох регіонах можна отримати до 22 тис. грн

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

07:49 У Новоросійську поскаржилися на атаку морських дронів

07:30 Проходження ВЛК — як можуть покарати, якщо ігнорувати розпочату процедуру

07:21 На Львівщині шахрай підробив посвідчення УБД та торгував гуманітаркою — як його покарав суд

07:21 Черги на кордоні України — на яких КПП прикордонники попередили про скупчення машин

07:01 ПриватБанк може заблокувати гроші під час зняття депозитів — які причини

Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

06:11 Фінмоніторінг в Україні — за чиїми операціями наглядає влада та які штрафи можна отримати

2 вересня 2024

14:56 Вони є частиною Одеси — на Алеї Зірок з'явилися нові імена

06:42 Відключення світла в Україні — як ТРЦ імпортують електроенергію з-за кордону та скільки це коштує

30 серпня 2024

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

08:06 Кадрові зміни у владі та місія МВФ в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:44 У Раді пропонують підняти військовий збір одній категорії українців

4 вересня 2024
Text

23:58 У ДСНС прокоментували правило "двох стін" під час обстрілів

Text

21:38 Нардеп Івченко відповів, коли відбудуться кадрові призначення в Кабміні

Text

21:30 З університету на фронт — полонений з Курської області розповів Новини.LIVE, як опинився на війні

Text

19:15 Нардеп спрогнозував, скільки годин українці будуть без світла взимку

Text

17:50 Російський обстріл України та відставка очільника МЗС Кулеби — ефір Вечір.LIVE

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка - 80x80

Куди полетять українські балістичні ракети та дрон Паляниця — інтерв'ю Подоляка

Text

17:40 У Полтаві продовжують розбирати завали — подробиці від ДСНС

Text

13:00 Трагедія у Львові та вчорашній ракетний удар по Полтаві — ефір День.LIVE

Text

11:11 Федієнко пояснив, чому партнери досі не розуміють, що таке війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання