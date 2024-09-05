Військовий облік в реєстрі Оберіг - виключені з обліку - чи мають виключені реєструватися в Оберіг

Реєстр "Оберіг" у смартфоні. Фото: Новини.LIVE

У державному реєстрі "Оберіг" мають бути дані усіх громадян України, які мають відношення до військового обліку. Та якщо громадянина виключають з військового обліку, він уже не повинен реєструватися в цьому реєстрі, і жодних його особистих даних не повинно вказуватися.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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В державному реєстрі "Оберіг" мають бути внесені дані усіх військовозобов’язаних громадян України. Але якщо особа, отримавши інвалідність чи з якоїсь іншої причини, була виключена з військового обліку — їй не потрібно реєструватися в реєстрі "Оберіг".

"Якщо Ви виключені з військового обліку — ні", — пояснив Сергій Богун.

Категорія українців, чиїх даних не має бути в реєстрі "Оберіг"

Юрист підкреслив, що особисті дані таких громадян, які були виключені з військового обліку, тобто втратили статус військовозобов’язаного чи резервіста, взагалі не повинні фігурувати

"В Реєстрі Ви не повинні бути", — так відповів виключеному з військового обліку громадянину Богун.