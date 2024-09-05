Военный учет в реестре Оберіг - исключены из учета - должны ли быть зарегистрированы в Оберіг

Реестр "Оберіг" в смартфоне. Фото: Новини.LIVE

В государственном реестре "Оберіг" должны быть данные всех граждан Украины, имеющих отношение к военному учету. Но если гражданина исключают из военного учета, он уже не должен регистрироваться в этом реестре, и никакие его личные данные не должны указываться.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

Читайте также:

Кто не должен зарегистрироваться в реестре "Оберег"

В государственном реестре "Оберіг" должны быть внесены данные всех военнообязанных граждан Украины. Но если лицо, получив инвалидность или по какой-то другой причине, было исключено из военного учета — ему не нужно регистрироваться в реестре "Оберіг".

"Если Вы исключены из военного учета — нет", — объяснил Сергей Богун.

Категория украинцев, чьих данных не должно быть в "Оберег"

Юрист подчеркнул, что личные данные таких граждан, которые были исключены из военного учета, то есть потеряли статус военнообязанного или резервиста, вообще не должны фигурировать.

"В Реестре Вы не должны быть", — так ответил исключенному из военного учета гражданину Богуну.