Мобілізація в Україні — як перевірити справжність врученої повістки

Повістку можна перевірити на підробку — українцям розповіли, як це зробити
В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаним чоловікам продовжують вручати повістки для уточнення даних. Наразі у громадян з'явилася можливість перевірити чинність даного документа.
Про це розповів очільник управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє АрміяInform.
Так, за його словами, така функція з'явилася у додатку Резерв+. Під час вручення повістки користувачі застосунку зможуть просканувати QR-код на повістці, щоб переконатися у її справжності та вберегти себе від шахрайства.
Як підкреслив, представник оборонного відомства, наразі в Україні за законом усі повістки мають друкуватися на спеціальних бланках з QR-кодом. Потім їх підписує та завіряє печаткою очільник ТЦК.
"Там [у застосунку "Резерв+" — ред.] буде статус, що все законно і необхідно прибути відповідно до інформації, яка вказана в повістці", — зазначив Берестовий.
Він також додав, що в Міноборони працюють над тим, щоб за допомогою реєстру "Оберіг" автоматизувати виписування повісток з використанням електронного підпису начальника ТЦК.
Раніше ми повідомляли, що українцям варто знати про вручення повісток у вересні та який вигляд матиме документ.
Нагадаємо, ми писали, чи можна вважати повістку врученою, якщо її отримали родичі військовозобов'язаного поштою.
Також ми інформували, яке покарання загрожує за відмову від повістки.
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