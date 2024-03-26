Реєстр "Оберіг" — в Міноборони пояснили, яких кардинальних змін зазнає мобілізація

Ведення військового обліку на території Кременецького району. Фото: kremenets.te.gov.ua

В Україні продовжує діяти воєнний стан та триває мобілізація. Відповідно до вимог часу мобілізаційні заходи мають покращуватися, для чого й створили систему "Оберіг". У Міністерстві оборони України пояснили, що це електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів, який містить дані для військового обліку.

Про це Міноборони України повідомляє на офіційному сайті у понеділок, 18 березня.

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Що таке реєстр "Оберіг" та які його функції

До появи "Оберегу" вся інформація про військовозобов'язаних чоловіків, призовників та резервістів зберігалась у паперовому вигляді в ТЦК. Таким чином ці дані можна було легко "загубити".

Що таке реєстр "Оберіг". Фото: mil.gov.ua

Для чого потрібен реєстр "Оберіг". Фото: mil.gov.ua

Яка інформація міститься в реєстрі "Оберіг". Фото: mil.gov.ua

Тому, за інформацією Міноборони, основними функціями реєстру "Оберіг" є такі:

змога в перспективі оновлювати персональні дані онлайн — без відвідування ТЦК;

менше помилок, внаслідок чого військові, родини загиблих чи ті, хто не може мобілізуватися, не будуть отримати по кілька повісток;

економія людських ресурсів — завдяки цифровізованій системі можна в два клаци перевірити ту чи іншу інформацію про людину, наприклад, чи навчається вона на денній формі;

запобігання корупції, що діє так: якщо спостерігається, до прикладу, різке зняття з військового обліку військовозобов'язаних чоловіків за висновком ВЛК в одному районі, то це, ймовірно, свідчить про якусь корупційну схему представників ТЦК та медиків.

Які результати від роботи реєстру "Оберіг". Фото: mil.gov.ua

Як захищений реєстр "Оберіг". Фото: mil.gov.ua

Які послуги будуть запущені на базі реєстру. Фото: mil.gov.ua

Нагадаємо, що в Україні продовжують діяти нормативні акти, які регулюють правила військового обліку. Згідно з ним існують підстави, за яких військовозобов'язані мають приходити в ТЦК без повісток.

Також ми писали, що командир відділення 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Леонід Маслов закликав до радикального посилення мобілізації в Україні. За його словами, ухилянтів, які не хочуть вступати до лав ЗСУ, потрібно заганяти у "концтабори та штрафбати".