Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Реєстр "Оберіг" — в Міноборони пояснили, яких кардинальних змін зазнає мобілізація arrow

Реєстр "Оберіг" — в Міноборони пояснили, яких кардинальних змін зазнає мобілізація

26 березня 2024 07:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Реєстр "Оберіг" — в Міноборони пояснили, яких кардинальних змін зазнає мобілізація
Ведення військового обліку на території Кременецького району. Фото: kremenets.te.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Україні продовжує діяти воєнний стан та триває мобілізація. Відповідно до вимог часу мобілізаційні заходи мають покращуватися, для чого й створили систему "Оберіг". У Міністерстві оборони України пояснили, що це електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів, який містить дані для військового обліку.

Про це Міноборони України повідомляє на офіційному сайті у понеділок, 18 березня.

Читайте також:

Що таке реєстр "Оберіг" та які його функції

До появи "Оберегу" вся інформація про військовозобов'язаних чоловіків, призовників та резервістів зберігалась у паперовому вигляді в ТЦК. Таким чином ці дані можна було легко "загубити".

Що таке реєстр "Оберіг"
Що таке реєстр "Оберіг". Фото: mil.gov.ua
Для чого потрібен реєстр "Оберіг"
Для чого потрібен реєстр "Оберіг". Фото: mil.gov.ua
Реєстр "Оберіг" — в Міноборони пояснили, яких кардинальних змін зазнає мобілізація - фото 3
Яка інформація міститься в реєстрі "Оберіг". Фото: mil.gov.ua

Тому, за інформацією Міноборони, основними функціями реєстру "Оберіг" є такі:

  • змога в перспективі оновлювати персональні дані онлайн — без відвідування ТЦК;
  • менше помилок, внаслідок чого військові, родини загиблих чи ті, хто не може мобілізуватися, не будуть отримати по кілька повісток;
  • економія людських ресурсів — завдяки цифровізованій системі можна в два клаци перевірити ту чи іншу інформацію про людину, наприклад, чи навчається вона на денній формі;
  • запобігання корупції, що діє так: якщо спостерігається, до прикладу, різке зняття з військового обліку військовозобов'язаних чоловіків за висновком ВЛК в одному районі, то це, ймовірно, свідчить про якусь корупційну схему представників ТЦК та медиків.
Яка результати від роботи реєстру "Оберіг"
Які результати від роботи реєстру "Оберіг". Фото: mil.gov.ua
Як захищений реєстр "Оберіг"
Як захищений реєстр "Оберіг". Фото: mil.gov.ua
Які послуги будуть запущені на базі реєстру
Які послуги будуть запущені на базі реєстру. Фото: mil.gov.ua

Нагадаємо, що в Україні продовжують діяти нормативні акти, які регулюють правила військового обліку. Згідно з ним існують підстави, за яких військовозобов'язані мають приходити в ТЦК без повісток.

Також ми писали, що командир відділення 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Леонід Маслов закликав до радикального посилення мобілізації в Україні. За його словами, ухилянтів, які не хочуть вступати до лав ЗСУ, потрібно заганяти у "концтабори та штрафбати".

Міноборони
закон
військовий призов
реєстр
військовий облік
мобілізація
війна в Україні
військовозобов'язані
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ