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Стало відомо, кому необхідно з'явитися в ТЦК без повістки з 1 квітня

25 березня 2024 19:45
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Бригадир Софія
редактор
Стало відомо, кому необхідно з'явитися в ТЦК без повістки з 1 квітня
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В Україні продовжують діяти нормативні акти, які регулюють правила військового обліку. Згідно із ним існують підстави, за яких військовозобов'язані мають приходити в ТЦК без повісток.

Про це повідомило видання NV у середу, 25 березня.

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Комітет верховної Ради наразі доопрацьовує законопроєкт, що включає положення, що регулюють військовий облік та процедуру оповіщення громадян. А поки новий законопроєкт не стане чинним, діють існуючі правила військового обліку, які були встановлені відповідно до нормативних актів.

Ці правила визначають умови, за яких чоловіки повинні з’являтися в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) без спеціального повідомлення. 

Коли військовозобов’язані, призовники та резервісти мають звернутися до ТЦК

  • Якщо вони планують змінити місце проживання на іншу адміністративну одиницю в Україні.
  • Якщо вони мають намір виїхати за кордон на термін понад три місяці.
  • Якщо вони переїжджають на нове місце проживання, вони повинні зареєструватися в ТЦК протягом семи днів.
  • Якщо вони змінюють персональні дані, вказані в статті 7 Закону України про Єдиний державний реєстр.
  • Якщо вони втратили військово-обліковий документ.
  • Якщо вони повинні перевірити свої персональні дані з даними ТЦК не рідше одного разу на п’ять років.
  • Якщо вони повинні подати документи, що підтверджують право на відстрочку від призову, до 1 жовтня кожного року.

Нагадаємо, що Разумков розкрив нові норми законопроєкту про мобілізацію. 

Раніше ми писали, економіст розкритикував обговорення податку, який дозволяє "відкупитися" від мобілізації.

військкомат
мобілізація
повістки
ТЦК та СП

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