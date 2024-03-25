Стало відомо, кому необхідно з'явитися в ТЦК без повістки з 1 квітня

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП

В Україні продовжують діяти нормативні акти, які регулюють правила військового обліку. Згідно із ним існують підстави, за яких військовозобов'язані мають приходити в ТЦК без повісток.

Про це повідомило видання NV у середу, 25 березня.

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Комітет верховної Ради наразі доопрацьовує законопроєкт, що включає положення, що регулюють військовий облік та процедуру оповіщення громадян. А поки новий законопроєкт не стане чинним, діють існуючі правила військового обліку, які були встановлені відповідно до нормативних актів.

Ці правила визначають умови, за яких чоловіки повинні з’являтися в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) без спеціального повідомлення.

Коли військовозобов’язані, призовники та резервісти мають звернутися до ТЦК

Якщо вони планують змінити місце проживання на іншу адміністративну одиницю в Україні.

Якщо вони мають намір виїхати за кордон на термін понад три місяці.

Якщо вони переїжджають на нове місце проживання, вони повинні зареєструватися в ТЦК протягом семи днів.

Якщо вони змінюють персональні дані, вказані в статті 7 Закону України про Єдиний державний реєстр.

Якщо вони втратили військово-обліковий документ.

Якщо вони повинні перевірити свої персональні дані з даними ТЦК не рідше одного разу на п’ять років.

Якщо вони повинні подати документи, що підтверджують право на відстрочку від призову, до 1 жовтня кожного року.

Нагадаємо, що Разумков розкрив нові норми законопроєкту про мобілізацію.

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