Реестр "Оберіг" — в Минобороны объяснили, какие кардинальные изменения претерпит мобилизация

Ведение военного учета на территории Кременецкого района. Фото: kremenets.te.gov.ua

В Украине продолжаются военное положение и мобилизация. Согласно требованиям времени, мобилизационные мероприятия должны улучшаться, для чего и создали систему "Оберіг". В Министерстве обороны Украины объяснили, что это электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, который содержит данные для военного учета.

Об этом Минобороны Украины сообщает на официальном сайте в понедельник, 18 марта.

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Что такое реестр "Оберіг" и каковы его функции

До появления "Оберіга" вся информация о военнообязанных мужчинах, призывниках и резервистах хранилась в бумажном виде в ТЦК. Таким образом, эти данные можно было легко "потерять".

Что такое реестр "Оберіг". Фото: mil.gov.ua

Для чего нужен реестр "Оберіг". Фото: mil.gov.ua

Какая информация содержится в реестре "Оберіг". Фото: mil.gov.ua

Поэтому, по информации Минобороны, основными функциями реестра "Оберіг" являются:

возможность в перспективе обновлять персональные данные онлайн — без посещения ТЦК;

меньше ошибок, в результате чего военные, семьи погибших или те, кто не может мобилизоваться, не будут получать по несколько повесток;

экономия человеческих ресурсов — благодаря цифровизированной системе можно в два клика проверить ту или иную информацию о человеке, например, обучается ли он на дневной форме;

предотвращение действующей следующим образом коррупции: если наблюдается, к примеру, резкое снятие с военного учета военнообязанных мужчин по заключению ВВК в одном районе, то это, вероятно, свидетельствует о некой коррупционной схеме представителей ТЦК и медиков.

Каковы результаты работы реестра "Оберіг". Фото: mil.gov.ua

Как защищен реестр "Оберіг". Фото: mil.gov.ua

Какие услуги будут запущены на базе реестра. Фото: mil.gov.ua

Напомним, что в Украине продолжают действовать нормативные акты, регулирующие правила военного учета. Согласно ему существуют основания, по которым военнообязанные должны приходить в ТЦК без повесток.

Также мы писали, что командир отделения 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Леонид Маслов призвал к радикальному усилению мобилизации в Украине. По его словам, уклонистов, которые не хотят вступать в ряды ВСУ, нужно загонять в "концлагеря и штрафбаты".