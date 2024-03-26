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Реестр "Оберіг" — в Минобороны объяснили, какие кардинальные изменения претерпит мобилизация

26 марта 2024 07:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Реестр "Оберіг" — в Минобороны объяснили, какие кардинальные изменения претерпит мобилизация
Ведение военного учета на территории Кременецкого района. Фото: kremenets.te.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Украине продолжаются военное положение и мобилизация. Согласно требованиям времени, мобилизационные мероприятия должны улучшаться, для чего и создали систему "Оберіг". В Министерстве обороны Украины объяснили, что это электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, который содержит данные для военного учета.

Об этом Минобороны Украины сообщает на официальном сайте в понедельник, 18 марта.

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Что такое реестр "Оберіг" и каковы его функции

До появления "Оберіга" вся информация о военнообязанных мужчинах, призывниках и резервистах хранилась в бумажном виде в ТЦК. Таким образом, эти данные можно было легко "потерять".

Что такое реестр "Оберег"
Что такое реестр "Оберіг". Фото: mil.gov.ua
Для чего нужен реестр "Оберег"
Для чего нужен реестр "Оберіг". Фото: mil.gov.ua
Реестр "Оберег" — в Минобороны объяснили, какие кардинальные изменения претерпит мобилизация - фото 3
Какая информация содержится в реестре "Оберіг". Фото: mil.gov.ua

Поэтому, по информации Минобороны, основными функциями реестра "Оберіг" являются:

  • возможность в перспективе обновлять персональные данные онлайн — без посещения ТЦК;
  • меньше ошибок, в результате чего военные, семьи погибших или те, кто не может мобилизоваться, не будут получать по несколько повесток;
  • экономия человеческих ресурсов — благодаря цифровизированной системе можно в два клика проверить ту или иную информацию о человеке, например, обучается ли он на дневной форме;
  • предотвращение действующей следующим образом коррупции: если наблюдается, к примеру, резкое снятие с военного учета военнообязанных мужчин по заключению ВВК в одном районе, то это, вероятно, свидетельствует о некой коррупционной схеме представителей ТЦК и медиков.
Какие результаты от работы реестра "Оберег"
Каковы результаты работы реестра "Оберіг". Фото: mil.gov.ua
Как защищен реестр "Оберег"
Как защищен реестр "Оберіг". Фото: mil.gov.ua
Какие услуги будут запущены на базе реестра
Какие услуги будут запущены на базе реестра. Фото: mil.gov.ua

Напомним, что в Украине продолжают действовать нормативные акты, регулирующие правила военного учета. Согласно ему существуют основания, по которым военнообязанные должны приходить в ТЦК без повесток.

Также мы писали, что командир отделения 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Леонид Маслов призвал к радикальному усилению мобилизации в Украине. По его словам, уклонистов, которые не хотят вступать в ряды ВСУ, нужно загонять в "концлагеря и штрафбаты".

Минобороны
закон
военный призыв
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военный учет
мобилизация
война в Украине
военнообязанные
війна

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