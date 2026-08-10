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Головна Мобілізація Рекомендаційний лист: навіщо потрібен і як його отримати

Рекомендаційний лист: навіщо потрібен і як його отримати

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2026 08:49
Навіщо потрібен рекомендаційний лист і як цей документ отримати
Паперовий і електронний військово-облікові документи. Фото ілюстративне: Новини.LIVE, InformWeek. Колаж: Новини.LIVE

Рекомендаційний лист, або відношення, підтверджує, що військова частина готова прийняти людину на конкретну вакантну посаду. Документ може знадобитися тим, хто хоче служити за контрактом або мобілізуватися до конкретного підрозділу. Для контрактної служби відношення зазвичай має термін дії один місяць.

Про це 7 серпня повідомив Харківський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Хто видає відношення

Рекомендаційний лист видає військова частина, у якій людина хоче служити. Документ підписує командир або начальник частини.

У ньому зазвичай зазначають:

  • повну назву та номер військової частини;
  • ПІБ, дату народження та ідентифікаційні дані кандидата;
  • назву посади та військово-облікову спеціальність;
  • вид служби — контракт, переведення або мобілізація добровольцем.

Після отримання документа кандидат звертається до Центру рекрутингу ЗСУ або ТЦК та СП, проходить ВЛК та оформлює необхідні документи.

Скільки діє рекомендаційний лист

Для контрактної служби відношення зазвичай діє один місяць. Якщо за цей час людина не звернеться до ТЦК або Центру рекрутингу, документ втратить чинність і його доведеться оформлювати повторно.

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Для добровольців, які хочуть мобілізуватися до конкретної частини, основним документом є направлення на ВЛК від командира. Відношення може додатково підтвердити готовність підрозділу прийняти кандидата, але саме по собі не є обов'язковим.

Що потрібно пройти перед отриманням відношення

Рекомендаційний лист не видають одразу після першого звернення до військової частини. Спочатку кандидат спілкується із представниками підрозділу.

Як правило, потрібно пройти три етапи:

  1. співбесіду;
  2. перевірку фізичної підготовки;
  3. психолого-діагностичне тестування.

Після цього сторони узгоджують посаду, військово-облікову спеціальність та вид служби. Лише тоді військова частина оформлює відношення.

Документ радять додавати до пакета під час звернення до Центру рекрутингу або ТЦК та СП. Водночас остаточний розподіл залежить від потреб комплектування.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету" повідомляв, що батьки-одинаки мають право на виїзд за межі України. Така можливість є навіть у чоловіків, які подорожують без супроводу дітей. Щоправда, обов'язковою умовою є наявність відстрочки.

Також Новини.LIVE з посиланням на юриста Андрія Брильова писав, які документи потрібно мати вчителю, щоб разом із тещею виїхати за кордон. Окрім закордонних паспортів, знадобиться низка інших офіційних паперів. Чоловік має надати докази родинних зв'язків із тещею.

мобілізація документи військова служба
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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