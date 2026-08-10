Зачем нужен рекомендательное письмо и как получить этот документ

Бумажные и электронные военно-учетные документы. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, InformWeek. Коллаж: Новини.LIVE

Рекомендательное письмо, или справка, подтверждает, что воинская часть готова принять человека на конкретную вакантную должность. Документ может понадобиться тем, кто хочет служить по контракту или быть мобилизоваться в конкретное подразделение. Для контрактной службы рекомендательное письмо обычно имеет срок действия один месяц.

Об этом 7 августа сообщил Харьковский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Кто выдает рекомендательное письмо

Рекомендательное письмо выдает воинская часть, в которой человек хочет служить. Документ подписывает командир или начальник части.

В нем обычно указывают:

полное название и номер воинской части;

ФИО, дату рождения и идентификационные данные кандидата;

название должности и военно-учетную специальность;

вид службы — контракт, перевод или мобилизация в качестве добровольца.

После получения документа кандидат обращается в Центр рекрутинга ВСУ или ТЦК и СП, проходит ВВК и оформляет необходимые документы.

Срок действия рекомендательного письма

Для контрактной службы направление обычно действует один месяц. Если за это время человек не обратится в ТЦК или Центр рекрутинга, документ утратит силу и его придется оформлять заново.

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Для добровольцев, желающих мобилизоваться в конкретную часть, основным документом является направление на ВВК от командира. Рекомендательное письмо может дополнительно подтвердить готовность подразделения принять кандидата, но само по себе не является обязательным.

Что нужно пройти перед получением рекомендательного письма

Рекомендательное письмо не выдают сразу после первого обращения в воинскую часть. Сначала кандидат общается с представителями подразделения.

Как правило, необходимо пройти три этапа:

собеседование; проверку физической подготовки; психолого-диагностическое тестирование.

После этого стороны согласовывают должность, военно-учетную специальность и вид службы. Только тогда воинская часть оформляет направление.

Документ советуют прилагать к пакету документов при обращении в Центр рекрутинга или ТЦК и СП. При этом окончательное распределение зависит от потребностей комплектования.

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