В Україні відкрили ще один центр рекрутингу до ЗСУ — де саме

Чоловік у рекрутинговому центрі. Фото: Наталія Калмикова/Facebook

В Україні з'явився ще один центр рекрутингу до ЗСУ. Його відкрили у Закарпатській області.

Про це у середу, 1 травня, повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова у своєму Facebook.

Читайте також:

Рекрутингові центри до ЗСУ — що відомо

"Сьогодні в Ужгороді розпочав роботу новий Центр рекрутингу української армії", — написала вона.

Зазначається, що центр знаходиться на вулиці Поштовій, 3 у приміщенні міського ЦНАПу. Працюватиме він з 09:00 до 16:00.

Відкриття центру рекрутингу до ЗСУ. Фото: Наталія Калмикова/Facebook.

Наталія Калмикова зазначила, що відвідати центр рекрутингу можна анонімно, та наголосила, що там не роздають повісток. Вона додала, що суть центру — інформативна.

"Тут доступні сотні вакансій від закарпатських підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України", — додала Калмикова.

Чоловік у новому центрі для рекрутингу до ЗСУ. Фото: Наталія Калмикова/Facebook

Вона заявила, що рекрутування можливе також після отримання повісти про уточнення даних.

"Це вже 19-й центр рекрутингу, відкритий в Україні, і невдовзі ми відкриємо таких центрів ще більше по всій країні", — написала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, 30 квітня перший рекрутинговий центр відкрився у Києві. Там доброволець може самостійно обрати собі військову частину та посаду.

Раніше ми писали, який перелік документів потрібен для оновлення даних у ТЦК.

Як відомо, у травні набирає сили новий закон про мобілізацію. Ми розповідали, що зміниться для військовозобов'язаних.