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В Україні відкрили ще один центр рекрутингу до ЗСУ — де саме

1 травня 2024 20:51
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
В Україні відкрили ще один центр рекрутингу до ЗСУ — де саме
Чоловік у рекрутинговому центрі. Фото: Наталія Калмикова/Facebook
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

В Україні з'явився ще один центр рекрутингу до ЗСУ. Його відкрили у Закарпатській області. 

Про це у середу, 1 травня, повідомила заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова у своєму Facebook.

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"Сьогодні в Ужгороді розпочав роботу новий Центр рекрутингу української армії", — написала вона. 

Зазначається, що центр знаходиться на вулиці Поштовій, 3 у приміщенні міського ЦНАПу. Працюватиме він з 09:00 до 16:00. 

Рекрутинг до ЗСУ - новий центр з'явився в Ужгороді
Відкриття центру рекрутингу до ЗСУ. Фото: Наталія Калмикова/Facebook.

Наталія Калмикова зазначила, що відвідати центр рекрутингу можна анонімно, та наголосила, що там не роздають повісток. Вона додала, що суть центру — інформативна. 

"Тут доступні сотні вакансій від закарпатських підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України", — додала Калмикова. 

Рекрутинг до ЗСУ в Ужгороді - відкрили новий центр
Чоловік у новому центрі для рекрутингу до ЗСУ. Фото: Наталія Калмикова/Facebook

Вона заявила, що рекрутування можливе також після отримання повісти про уточнення даних. 

"Це вже 19-й центр рекрутингу, відкритий в Україні, і невдовзі ми відкриємо таких центрів ще більше по всій країні", — написала заступниця міністра оборони. 

Нагадаємо, 30 квітня перший рекрутинговий центр відкрився у Києві. Там доброволець може самостійно обрати собі військову частину та посаду. 

Раніше ми писали, який перелік документів потрібен для оновлення даних у ТЦК.

Як відомо, у травні набирає сили новий закон про мобілізацію. Ми розповідали, що зміниться для військовозобов'язаних.

війна
ЗСУ
Україна
мобілізація
добровольці
Рекрутинг

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