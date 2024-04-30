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В Міноборони розповіли, скільки рекрутингових центрів діятимуть в Україні на початку літа

30 квітня 2024 19:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Міноборони розповіли, скільки рекрутингових центрів діятимуть в Україні на початку літа
Військові у рекрутинговому центрі у Вінниці. Фото: Вінницька міська рада
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

До середини червня в Україні планується запустити роботу близько 30 Центрів рекрутингу української армії. Наразі вони є у Києві, Львові, Дніпропетровській і Полтавській областях та в інших регіонах.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в коментарі Укрінформу.

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"Зараз в Україні 18 рекрутингових центрів відкрито, планується, що до середини червня їх буде близько 30. Є вони в Дніпропетровській області, є чотири вже у Полтавській, є у Львові, в Києві сьогодні відкрився", — зазначив Лазуткін.

Він також повідомив, що наразі найбільше рекрутингових центрів діє в Полтавській і Дніпропетровській області.

Раніше ми повідомляли, що 10 квітня, у Львові запрацював рекрутинговий центр 24-ї ОМБр імені короля Данила. Це вже 5-й офіс, куди можна прийти, щоб отримати інформацію про військові вакансії у бригадах та стати на захист України.

Нагадаємо, ми повідомляли, до електронного реєстру військовозобов'язаних планують додати всіх громадян, включно з жінками.

війна
Україна
мобілізація
військовозобов'язані
Рекрутинг

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