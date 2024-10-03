Рекрутинг до ЗСУ 2024 — які вакансії мають найбільший попит серед українців

Центр рекрутингу української армії. Фото: Суспільне Львів

В Україні триває мобілізація військовозобов'язаних чоловіків до ЗСУ через війну, яку розпочала росія. Тим часом багато громадян добровільно доєднуються до армії через рекрутингові центри, щоб захистити країну від окупантів. При цьому є військові спеціальності, які цікавлять українців найбільше.

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Так, за його словами, стабільно високим залишається попит на операторів безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Також досить часто громадяни цікавляться цивільними або штабними посадами, спеціальностями, які, до прикладу, пов'язані з обслуговуванням військової техніки або логістикою.

"Ми відстежуємо цю динаміку. Бувають сплески за тими чи іншими напрямками. Традиційно є популярними оператори БПЛА, посади, пов'язані з обслуговуванням військової техніки, штабні посади, логістика", — зазначив Бежевець.

При цьому він наголосив, що армія все ще найбільше потребує добровольців, які обіймали б посади стрільців, операторів різного виду військової техніки та військового озброєння.

Представник Міноборони додав, що наразі в Україні працює 39 рекрутингових центрів, до яких щомісяця звертаються понад 6,5 тис. громадян і ці показники продовжують рости.

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