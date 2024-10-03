Рекрутинг в ВСУ 2024 — какие вакансии пользуются наибольшим спросом среди украинцев

Центр рекрутинга украинской армии. Фото: Суспільне Львів

В Украине продолжается мобилизация военнообязанных мужчин в ВСУ из-за войны, которую начала россия. Тем временем многие граждане добровольно присоединяются к армии через рекрутинговые центры, чтобы защитить страну от оккупантов. При этом есть военные специальности, которые интересуют украинцев больше всего.

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Какие именно профессии пользуются наибольшим спросом среди украинцев, рассказал уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Так, по его словам, стабильно высоким остается спрос на операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также довольно часто граждане интересуются гражданскими или штабными должностями, специальностями, которые, например, связаны с обслуживанием военной техники или логистикой.

"Мы отслеживаем эту динамику. Бывают всплески по тем или иным направлениям. Традиционно популярны операторы БПЛА, должности, связанные с обслуживанием военной техники, штабные должности, логистика", — отметил Бежевец.

При этом он подчеркнул, что армия все еще больше всего нуждается в добровольцах, которые занимали бы должности стрелков, операторов разного вида военной техники и военного вооружения.

Представитель Минобороны добавил, что в настоящее время в Украине работает 39 рекрутинговых центров, в которые ежемесячно обращаются более 6,5 тыс. граждан и эти показатели продолжают расти.

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