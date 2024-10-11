Для добровольцев начали действовать особые условия рекрутинга — больше не нужно ходить в ТЦК

Рекрутинговый центр ВСУ. Иллюстративное фото: УНИАН

В системе рекрутинга в ВСУ произошли особые изменения. Теперь выбор нужного подразделения для службы по специальности стал еще проще.

Об этом на общем брифинге с Генштабом ВСУ сообщили представители рекрутинговой платформы Lobby X, передают "Вікна".

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Теперь все добровольцы в процессе призыва по мобилизации взаимодействуют исключительно с воинской частью, которую избрали для службы. Приходить в ТЦК и СП для оформления больше не нужно.

Командиры воинских частей получили полномочия напрямую выдавать направления на ВЛК. Наличие направления на ВЛК делает невозможным принудительную мобилизацию не менее 5 дней с момента его выдачи.

Важно отметить, что новые правила призыва работают для приоритетных подразделений. Неприоритетные подразделения также могут призывать добровольцев напрямую, но сначала нужно согласовать назначение кандидатуры в Генштабе. Статус подразделения можно узнать у представителя подразделения после собеседования с ним.

Прямой призыв возможен только по мобилизации. Для службы по контракту работает предварительный механизм с рекомендательными письмами.

Присоединение добровольцев к Силам обороны возможно как через рекрутинговые центры воинских частей, так и через гражданские рекрутинговые информационные платформы, типа Lobby X.

Как теперь работает механизм мобилизации для добровольцев:

отзываетесь на вакансию в выбранное подразделение ВСУ;

проходите отбор и получаете согласие представителя подразделения;

направляете заявление с желанием призываться на военную службу по избранной должности командиру воинской части (в/ч);

получаете направление на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК) от командира в/ч;

проходите ВЛК (можно по месту учета в ТЦК или по месту нахождения пункта постоянной дислокации в/ч);

принимаетесь на службу на избранную должность в пункте постоянной дислокации (ППД) избранной в/ч.

В случае отсутствия опыта военной службы за последние 10 лет — отправка в командировку в Учебный Центр для прохождения базовой общей военной подготовки (БОВП). После прохождения БОВП — начало службы на выбранной должности.

Напомним, мы ранее писали о том, что известно о прямой мобилизации без участия ТЦК.

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