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Уряд затвердив положення щодо центрів рекрутингу ЗСУ

18 травня 2024 08:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Центри рекрутингу ЗСУ в Україні
Центр рекрутингу ЗСУ. Фото: Міноборонни
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Кабінет міністрів України затвердив положення про центри рекрутингу Збройних сил України. Відтепер вони утворюються за рішенням Головнокомандувача.

Постанову від 16 травня 2024 р. № 564 опублікували на сайті Уряду.

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Центри рекрутингу ЗСУ

Так, згідно з постановою, центри рекрутингу утворюються за рішенням Головнокомандувача ЗСУ. Водночас вони підпорядковуються підрозділам відповідних командувань видів, окремих родів військ Збройних Сил.

А безпосереднє керівництво центрами рекрутингу ЗСУ та контроль за їхньою діяльністю здійснюють командувачі, які затверджують їхню структуру та штат.

Крім того, загальне керівництво центрами рекрутингу здійснює Міноборони через відповідний структурний підрозділ Генштабу ЗСУ.

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Скриншот постанови

Раніше Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що в Україні відкрили близько 20 центрів рекрутингу до лав Збройних сил. Популярність мають професії, які мають більше спільного з повсякденним життям громадян.

Також ми писали, що на центральному залізничному вокзалі Києва відкрився інформаційний пункт рекрутингу до української армії. Проєкт є пілотним і розроблений Міноборони за підтримки Укрзалізниці.

ЗСУ
військовий призов
мобілізація
війна в Україні
військовозобов'язані
Рекрутинг

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