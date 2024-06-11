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Рекрутинг добровольцев перспективнее мобилизации, — заявление военного

11 июня 2024 19:58
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Военный назвал более перспективную альтернативу мобилизации
Военные в центре рекрутинга. Фото: Львовский городской совет
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Рекрутинг добровольцев может быть более перспективным, чем мобилизация. Над этим сейчас работают Генеральный штаб и Министерство обороны.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил военный Кирилл Сазонов во вторник, 11 июня.

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Сазонов рассказал, что украинцы хотят идти на фронт, однако в выбранную ими бригаду и должность. По словам военного, над этим сейчас работают Генштаб и Минобороны.

Также доброволец спецподразделения "Грім" подчеркнул, что в вопросе мобилизации важна справедливость.

"Чтобы не было бронирования цирков, заводчиков верблюдов, буйволов. Чтобы не было ограничений по зарплатам — у тебя большая зарплата, поэтому ты не идешь на фронт, а война для бедных и тому подобное. Воевать должны в идеале только те, кто выбрал эту работу для себя", — говорит военный.

Напомним, в Вооруженных силах Украины в очередной раз отметили необходимость полноценной замены мобилизации на рекрутинг. Свои поступки они объясняют тем, что так можно будет способствовать большему вовлечению людей в армию и положить конец произволу ТЦК СП.

Ранее Минобороны Украины совместно с проектом Victory Drones запустили проект по рекрутингу операторов БпЛА.

Также недавно правительство утвердило положения о центрах рекрутинга Вооруженных сил Украины, которые отныне образуются по решению Александра Сырского.

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военнообязанные
Минобороны
Генштаб ВСУ
Рекрутинг

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