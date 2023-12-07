Рекрутинг до ЗСУ — скільки людей вже відгукнулися на вакансії

128 гірсько-штурмова бригада повернулася на Закарпаття, 2021 рік. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

Як відомо, ще минулого місяця Міністерство оборони України розпочало проєкт рекрутингу до ЗСУ, який покликаний допомогти людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де цивільний досвід буде найбільш корисним. Вже кілька компаній підписало угоди про співпрацю з відомством. Щобільше, українці почали досить активно відгукуватися на вакансії.

Скільки людей вже подали заявки на приєднання до війська через рекрутингові компанії, розповіла заступниця міністра оборони Наталія Калмикова в інтерв'ю NV.

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Заступниця міністра оборони Наталія Калмикова. Фото: uacrisis.org

Скільки заявок зафіксували на цей момент?

Так, за її словами, тільки через платформу LobbyX, українці подали понад 6 тис. заявок.

"Платформа LobbyX отримала понад 6 тис. відгуків на вакансії з того моменту, як ми підписали меморандум. Це втричі більше, ніж було до того", — підкреслила Калмикова.

Скільки вакансій наразі доступно на LobbyX та Work.ua?

На рекрутинговій платформі LobbyX розміщено близько 700 вакансій. На них може відгукнутися більша кількість людей, оскільки одна вакансія може мати декілька подібних посад.

Водночас на Work.ua розміщено майже 400 вакансій. Втім, статистики стосовно відгуків на них наразі немає.

Відомо, що Міноборони й надалі будуть підписувати угоди з іншими платформами, тож вакансій ставатиме більше.

Калмикова зазначила, що попит є на різні посади, зокрема на ті, які пов’язані з робітничими суміжними фахами чи сферою інформатизації. Крім того, люди відгукуються на вакансії як оператора БпЛА, так і на вакансії штурмовиків.

Чи зможе Україна перейти на рекрутинг без примусової мобілізації?

Заступниця міністра оборони підкреслила, що для держави було б ідеально повністю перейти на контрактну армію. Проте, чи зможе країна до цього дійти та як швидко, наразі спрогнозувати складно, адже проєкт тільки розпочався.

"Це дуже залежить від того, як люди ставитимуться до захисту Батьківщини. Це питання кожної людини, особистої відповідальності, рішення зробити свій внесок в цей такий переломний в історії України момент. Я вже бачу, що динаміка є, і я впевнена, що вона буде наростати", — додала Калмикова.

Раніше ми повідомляли, які вакансії пропонують українським жінкам у ЗСУ та яку заробітну плату обіцяють.

Нагадаємо, ми писали, як потрапити у бажаний підрозділ ЗСУ та за своєю спеціальністю.

Також ми розповідали, скільки платять операторам БпЛА та які до них вимоги.