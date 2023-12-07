Рекрутинг в ВСУ — сколько людей уже откликнулись на вакансии

128 горно-штурмовая бригада вернулась на Закарпатье, 2021 год. Фото: А. Семенюк/zaholovok.com.ua

Как известно, еще в прошлом месяце Министерство обороны Украины приступило к проекту рекрутинга в ВСУ, который призван помочь человеку выбрать конкретное подразделение на определенной должности, где гражданский опыт будет наиболее полезным. Уже несколько компаний подписали соглашения о сотрудничестве с ведомством. Более того, украинцы начали достаточно активно отзываться на вакансии.

Сколько человек уже подали заявки на присоединение к войску через рекрутинговые компании, рассказала заместитель министра обороны Наталья Калмыкова в интервью NV.

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Заместитель министра обороны Наталья Калмыкова. Фото: uacrisis.org

Сколько заявок было зафиксировано на данный момент?

Так, по ее словам, только через платформу LobbyX украинцы подали более 6 тыс. заявок.

"Платформа LobbyX получила более 6 тыс. отзывов на вакансии с того момента, как мы подписали меморандум. Это втрое больше, чем было до того", — подчеркнула Калмыкова.

Сколько вакансий доступно на LobbyX и Work.ua?

На рекрутинговой платформе LobbyX размещено около 700 вакансий. На них может откликнуться больше людей, поскольку одна вакансия может иметь несколько подобных должностей.

В то же время на Work.ua размещено около 400 вакансий. Впрочем, статистики об отзывах на них пока нет.

Известно, что Минобороны и дальше будут подписывать соглашения с другими платформами, поэтому вакансий будет становиться больше.

Калмыкова отметила, что спрос на различные должности, в частности на те, которые связаны с рабочими смежными специальностями или сферой информатизации. Кроме того, люди откликаются на вакансии как оператора БПЛА, так и на вакансии штурмовиков.

Сможет ли Украина перейти на рекрутинг без принудительной мобилизации?

Замминистра обороны подчеркнула, что для государства было бы идеально полностью перейти на контрактную армию. Однако, сможет ли страна до этого дойти до этого и как быстро, спрогнозировать пока сложно, ведь проект только начался.

"Это очень зависит от того, как люди будут относиться к защите Родины. Это вопрос каждого человека, личной ответственности, решение внести свой вклад в этот такой переломный в истории Украины момент. Я уже вижу, что динамика есть, и я уверена, что она будет нарастать", — добавила Калмыкова.

Ранее мы сообщали, какие вакансии предлагают украинским женщинам в ВСУ и какую заработную плату обещают.

Напомним, мы писали, как попасть в желаемое подразделение ВСУ и по своей специальности.

Также мы рассказывали, сколько платят операторам БПЛА и какие к ним требования.