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Головна Мобілізація Решетилова заявила про масові госпіталізації мобілізованих із пневмонією

Решетилова заявила про масові госпіталізації мобілізованих із пневмонією

Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 04:30
Решетилова заявила про масові госпіталізації мобілізованих із пневмонією
Мобілізовані під час військової підготовки. Фото: 128 ОГШБр

Військовий омбудсмен Ольга Решетилова заявила про серйозні проблеми із захворюваністю серед мобілізованих у навчальних центрах. Взимку у 2025 і 2026 роках в окремих закладах фіксувалися сотні випадків госпіталізації з ускладненнями після респіраторних захворювань.

Також триває перевірка обставин смертей військовослужбовців 425-го штурмового полку "Скала", які, за даними ЗМІ, померли від пневмонії, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на "РБК-Україна".

За словами Ольги Решетилової, під час однієї з перевірок з'ясувалося, що у великому навчальному центрі працювали лише троє лікарів, тоді як решту медиків було направлено на роботу у військово-лікарські комісії. Через це медичний персонал фізично не встигав охопити всі підрозділи, а госпіталізація нерідко відбувалася вже після появи серйозних ускладнень.

Причини спалахів і проблеми з лікуванням

Військовий омбудсмен зазначила, що чимало мобілізованих прибували до навчальних центрів уже з погіршеним станом здоров'я. За її словами, цьому сприяло тривале перебування людей у неналежних умовах до початку базової підготовки. Крім того, поширенню захворювань сприяє велика кількість військовослужбовців, розміщених у закритих приміщеннях.

Також Решетилова повідомила, що триває службова перевірка за фактами смерті п'яти військовослужбовців 425-го полку. Наразі фахівці детально вивчають обставини кожного випадку, включно зі станом здоров'я бійців, своєчасністю надання медичної допомоги та умовами їхньої госпіталізації. За підсумками перевірки висновки будуть передані військовому командуванню для ухвалення подальших рішень.

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війна в Україні пневмонія Ольга Решетилова
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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