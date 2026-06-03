Верховний Суд скасував відмову про виплату 15 млн грн родині військового

Судове рішення. Фото: скриншот YouTube

Верховний Суд скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі про виплату одноразової допомоги матері військовослужбовця, який помер під час служби. Йдеться про спір із Міністерством оборони щодо розміру компенсації після смерті бійця від гострого інфаркту міокарда. Жінці призначили виплату в розмірі 2,013 млн гривень.

Вона наполягала на праві отримати 15 млн гривень відповідно до постанови Кабінету міністрів №168. Справу направлено на новий розгляд, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Син позивачки проходив службу у Збройних силах України та брав участь у бойових діях. Згідно з медичними документами, причиною смерті став гострий інфаркт міокарда. Водночас у матеріалах справи містилися відомості про те, що захворювання і смерть були пов'язані із захистом Батьківщини. Саме на ці обставини посилалася родина, вимагаючи застосування норм про підвищену виплату.

Верховний Суд вказав на неповне дослідження обставин

У постанові від 29 травня 2026 року у справі №300/1031/25 Верховний Суд зауважив, що попередні інстанції зосередилися винятково на медичній причині смерті та не дали належної оцінки іншим матеріалам справи. Суд наголосив на необхідності встановити, чи брав військовослужбовець безпосередню участь у заходах з оборони держави на момент смерті та чи існує причинний зв'язок між його смертю та виконанням завдань із захисту України.

У результаті касаційну скаргу було задоволено частково, а рішення попередніх інстанцій скасовано. Верховний Суд наголосив, що висновок про відсутність підстав для виплати 15 млн гривень не може ґрунтуватися лише на діагнозі, зазначеному в медичних документах, якщо інші докази свідчать про зв'язок смерті із захистом Батьківщини. Тепер обставини справи будуть повторно досліджені судом першої інстанції.

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