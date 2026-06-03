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Главная Мобилизация Решетилова заявила о массовых госпитализациях мобилизованных с пневмонией

Решетилова заявила о массовых госпитализациях мобилизованных с пневмонией

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 04:30
Решетилова заявила о массовых госпитализациях мобилизованных с пневмонией
Мобилизованные во время военной подготовки. Фото: 128 ОГШБр

Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила о серьезных проблемах с заболеваемостью среди мобилизованных в учебных центрах. Зимой в 2025 и 2026 годах в отдельных учреждениях фиксировались сотни случаев госпитализации с осложнениями после респираторных заболеваний.

Также продолжается проверка обстоятельств смертей военнослужащих 425-го штурмового полка "Скала", которые, по данным СМИ, умерли от пневмонии, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам Ольги Решетиловой, во время одной из проверок выяснилось, что в крупном учебном центре работали только три врача, тогда как остальные медики были направлены на работу в военно-врачебные комиссии. Из-за этого медицинский персонал физически не успевал охватить все подразделения, а госпитализация нередко происходила уже после появления серьезных осложнений.

Причины вспышек и проблемы с лечением

Военный омбудсмен отметила, что многие мобилизованные прибывали в учебные центры уже с ухудшенным состоянием здоровья. По ее словам, этому способствовало длительное пребывание людей в ненадлежащих условиях до начала базовой подготовки. Кроме того, распространению заболеваний способствует большое количество военнослужащих, размещенных в закрытых помещениях.

Также Решетилова сообщила, что продолжается служебная проверка по фактам смерти пяти военнослужащих 425-го полка. Сейчас специалисты детально изучают обстоятельства каждого случая, включая состояние здоровья бойцов, своевременность оказания медицинской помощи и условия их госпитализации. По итогам проверки выводы будут переданы военному командованию для принятия дальнейших решений. 

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война в Украине пневмония Ольга Решетилова
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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