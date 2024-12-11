Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Резерв+ чи ТЦК — адвокат розповіла, як краще оформити відстрочку arrow

Резерв+ чи ТЦК — адвокат розповіла, як краще оформити відстрочку

11 грудня 2024 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Відстрочка від мобілізації в Україні — як краще оформити — онлайн чи в ТЦК
Оформлення відстрочку в Резерв+ та ТЦК. Колаж: Новини.LIVE
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації для деяких категорій військовозобов'язаних громадян доступна відстрочка від призову на військову службу. Причому значна частина чоловіків може оформити її як у ТЦК та СП, так і онлайн через "Резерв+". 

Адвокатка Дар'я Тарасенко розповіла, як військовозобов'язаним чоловікам краще оформлювати відстрочку — через "Резерв+ чи у ТЦК. 

Читайте також:

Так, на думку правозахисниці, у "паперового" способу є лише одна перевага — можливість отримати довідку про надану відстрочку.

Водночас адвокатка називає низку значних мінусів оформлення відстрочки у ТЦК та СП: 

  • витрата часу на черги та збирання довідок;
  • фінансові витрати на виготовлення нотаріальних копій документів;
  • додаткове навантаження на працівників ТЦК, які могли б використати цей час для інших завдань;
  • ризик отримання відстрочки на коротший термін (наприклад, онлайн особи з інвалідністю зазвичай отримують відстрочку на рік, а у ТЦК — до певної дати, як-от 07.02.2025);
  • ризик незаконної відмови. 

 

Як військовозобов'язаним чоловікам в Україні краще оформлювати відстрочку від мобілізації — онлайн чи в ТЦК
Військовозобов'язаний оформлює відстрочку в ТЦК. Скриншот з відео на Youtube

При оформленні онлайн усіх цих мінусів можна уникнути. При цьому онлайн-оформлення відбувається дуже швидко, буквально у кілька кліків. Тож, якщо є така можливість, останній спосіб більш прийнятний. 

"Особисто я обирала б варіант онлайн, якщо такий вибір дійсно є", — підсумувала Дар'я Тарасенко.

Раніше ми розповідали, кому можна оформити відстрочку онлайн та в яких випадках потрібно звернутися до ТЦК.

Нагадаємо, ми писали, хто з чоловіків має право на відстрочку в грудні 2024 року.

Також ми інформували, чи можуть штрафи вплинути на оформлення відстрочки від мобілізації. 

мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані резерв

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:20 Будуть сильні морози — синоптик Діденко попередила про погоду

13:10 Зеленський відреагував на удар по нафтобазі в Брянській області

13:06 Фіндопомога ВПО від "Карітас" — хто має право на виплати

13:01 Пушич грубо відповів журналісту після поразки Баварії

Text

13:00 Трамп про закінчення війни та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

12:57 Бюджет Одещини наступного року 4,5 млрд — куди підуть гроші

12:51 Нові карткові обмеження — економіст озвучив неминучі наслідки

12:51 Зимова єПідтримка — на що найкраще витратити 1000 грн

Text

12:36 Протести в Грузії — влада посилює репресії проти мітингарів

12:31 В ГУР підтвердили успішну атаку на логістику росіян у Брянську

13:20 Будуть сильні морози — синоптик Діденко попередила про погоду

13:10 Зеленський відреагував на удар по нафтобазі в Брянській області

13:06 Фіндопомога ВПО від "Карітас" — хто має право на виплати

13:01 Пушич грубо відповів журналісту після поразки Баварії

12:57 Бюджет Одещини наступного року 4,5 млрд — куди підуть гроші

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

12:51 Нові карткові обмеження — економіст озвучив неминучі наслідки

12:51 Зимова єПідтримка — на що найкраще витратити 1000 грн

12:31 В ГУР підтвердили успішну атаку на логістику росіян у Брянську

12:29 Схопилася за ніж через ревнощі — любовна драма на Одещині

12:23 Феномен "сплячих" ФОПів — що робити в грудні, аби не платити ЄСВ

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

22:37 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

Text

13:00 Трамп про закінчення війни та заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

12:36 Протести в Грузії — влада посилює репресії проти мітингарів

Text

09:54 Дикий пояснив до чого готується РФ та чому не форсує Дніпро

Text

09:24 Податкове резидентство за кордоном — Гетманцев дав пораду

Text

08:25 Архітектор оцінив ризики обвалу моста Метро та Патона у Києві

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

08:00 Авіаудар РФ по Запоріжжю та обмеження переказів — ефір Ранок.LIVE

Text

07:48 Гетманцев пояснив, коли скасують 5% військового збору

Text

02:56 Гетманцев заявив, що "тисяча Зеленського" користується попитом

Text

00:08 Гетманцев розповів, скільки податків сплатив гральний бізнес

10 грудня 2024
Text

22:41 Новий лідер Сирії має будувати діалог із народом, — журналіст

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника