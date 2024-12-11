Відстрочка від мобілізації в Україні — як краще оформити — онлайн чи в ТЦК

Резерв+ чи ТЦК — адвокат розповіла, як краще оформити відстрочку
В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації для деяких категорій військовозобов'язаних громадян доступна відстрочка від призову на військову службу. Причому значна частина чоловіків може оформити її як у ТЦК та СП, так і онлайн через "Резерв+".
Адвокатка Дар'я Тарасенко розповіла, як військовозобов'язаним чоловікам краще оформлювати відстрочку — через "Резерв+ чи у ТЦК.
Так, на думку правозахисниці, у "паперового" способу є лише одна перевага — можливість отримати довідку про надану відстрочку.
Водночас адвокатка називає низку значних мінусів оформлення відстрочки у ТЦК та СП:
- витрата часу на черги та збирання довідок;
- фінансові витрати на виготовлення нотаріальних копій документів;
- додаткове навантаження на працівників ТЦК, які могли б використати цей час для інших завдань;
- ризик отримання відстрочки на коротший термін (наприклад, онлайн особи з інвалідністю зазвичай отримують відстрочку на рік, а у ТЦК — до певної дати, як-от 07.02.2025);
- ризик незаконної відмови.
При оформленні онлайн усіх цих мінусів можна уникнути. При цьому онлайн-оформлення відбувається дуже швидко, буквально у кілька кліків. Тож, якщо є така можливість, останній спосіб більш прийнятний.
"Особисто я обирала б варіант онлайн, якщо такий вибір дійсно є", — підсумувала Дар'я Тарасенко.
Раніше ми розповідали, кому можна оформити відстрочку онлайн та в яких випадках потрібно звернутися до ТЦК.
Нагадаємо, ми писали, хто з чоловіків має право на відстрочку в грудні 2024 року.
Також ми інформували, чи можуть штрафи вплинути на оформлення відстрочки від мобілізації.
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