Отсрочка от мобилизации в Украине — как лучше оформить — онлайн или в ТЦК

Оформление отсрочки в Резерв+ и ТЦК. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации для некоторых категорий военнообязанных граждан доступна отсрочка от призыва на военную службу. Причем значительная часть мужчин может оформить ее как в ТЦК и СП, так и онлайн через "Резерв+".

Адвокат Дарья Тарасенко рассказала, как военнообязанным мужчинам лучше оформлять отсрочку — через "Резерв+" или в ТЦК.

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Так, по мнению правозащитницы, у "бумажного" способа есть только одно преимущество — возможность получить справку о предоставленной отсрочке.

В то же время адвокат называет ряд значительных минусов оформления отсрочки в ТЦК и СП:

расход времени на очереди и сбор справок;

финансовые расходы на изготовление нотариальных копий документов;

дополнительная нагрузка на работников ТЦК, которые могли бы использовать это время для других задач;

риск получения отсрочки на более короткий срок (например, онлайн лица с инвалидностью обычно получают отсрочку на год, а в ТЦК — до определенной даты, например 07.02.2025);

риск незаконного отказа.

Военнообязанный оформляет отсрочку в ТЦК. Скриншот с видео на Youtube

При оформлении онлайн всех этих минусов можно избежать. При этом онлайн-оформление происходит очень быстро, буквально в несколько кликов. Так что, если есть такая возможность, последний способ более приемлем.

"Лично я выбирала бы вариант онлайн, если такой выбор действительно есть", — подытожила Дарья Тарасенко.

Ранее мы рассказывали, кому можно оформить отсрочку онлайн и в каких случаях следует обратиться в ТЦК.

Напомним, мы писали, кто из мужчин имеет право на отсрочку в декабре 2024 года.

Также мы информировали, могут ли штрафы повлиять на оформление отсрочки от мобилизации.