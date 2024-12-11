Отсрочка от мобилизации в Украине — как лучше оформить — онлайн или в ТЦК

Резерв+ или ТЦК — адвокат рассказала, как лучше оформить отсрочку
В Украине во время действия военного положения и всеобщей мобилизации для некоторых категорий военнообязанных граждан доступна отсрочка от призыва на военную службу. Причем значительная часть мужчин может оформить ее как в ТЦК и СП, так и онлайн через "Резерв+".
Адвокат Дарья Тарасенко рассказала, как военнообязанным мужчинам лучше оформлять отсрочку — через "Резерв+" или в ТЦК.
Так, по мнению правозащитницы, у "бумажного" способа есть только одно преимущество — возможность получить справку о предоставленной отсрочке.
В то же время адвокат называет ряд значительных минусов оформления отсрочки в ТЦК и СП:
- расход времени на очереди и сбор справок;
- финансовые расходы на изготовление нотариальных копий документов;
- дополнительная нагрузка на работников ТЦК, которые могли бы использовать это время для других задач;
- риск получения отсрочки на более короткий срок (например, онлайн лица с инвалидностью обычно получают отсрочку на год, а в ТЦК — до определенной даты, например 07.02.2025);
- риск незаконного отказа.
При оформлении онлайн всех этих минусов можно избежать. При этом онлайн-оформление происходит очень быстро, буквально в несколько кликов. Так что, если есть такая возможность, последний способ более приемлем.
"Лично я выбирала бы вариант онлайн, если такой выбор действительно есть", — подытожила Дарья Тарасенко.
Ранее мы рассказывали, кому можно оформить отсрочку онлайн и в каких случаях следует обратиться в ТЦК.
Напомним, мы писали, кто из мужчин имеет право на отсрочку в декабре 2024 года.
Также мы информировали, могут ли штрафы повлиять на оформление отсрочки от мобилизации.
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