Мобілізація в Україні — чи можна отримати відстрочку, якщо отримав штраф від ТЦК

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Військовозобов'язані чоловіки в Україні мають право на відстрочку від призову на військову службу навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації. Проте, бувають випадки, коли особа, яка може оформити відстрочку, отримала штраф від ТЦК та СП за порушення військового обліку.

Чи можливо отримати звільнення від мобілізації у такому випадку, розповіла адвокатка Лідія Карплюк в коментарі РБК-Україна.

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Як наголосила правозахисниця, порядок проведення призову громадян на військову службу, затверджений постановою Кабміну №560, який регламентує питання оформлення відстрочки, не містить норм, які б забороняли розгляд документів на відстрочку в разі сплати чи несплати штрафу від ТЦК.

Військовозобов'язаний у територіальному центрі комплектування. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Адвокатка пояснила, що комісія аналізує саме подані заяву та документи, які засвідчують підстави для надання відстрочки.

Також за потреби вона може використовувати дані з публічних електронних реєстрів або робити запити до відповідних органів державної влади для отримання необхідної інформації щодо відстрочки.

"Тобто перевіряються документи, які підтверджують право на відстрочку, а не наявність заборгованостей щодо сплати штрафів за адміністративні правопорушення", — резюмувала Лідія Карплюк.

Раніше ми розповідали, що робити, якщо ТЦК відмовився приймати документи на відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ми писали, за яких умов відстрочку від призову можуть анулювати.

Також радимо дізнатися, яка суттєва різниця між відстрочкою та бронюванням від мобілізації.