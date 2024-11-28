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Хто з українців зможе оформити відстрочку в грудні 2024 — перелік

28 листопада 2024 02:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2024 — кому з чоловіків нададуть відстрочку в грудні
Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: МОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Третій рік в Україні триває повномасштабна війна, яку розпочала росія. Щоб захистити державу від російських окупантів, на військову службу призивають добровольців та військовозобов'язаних чоловіків. Але навіть в особливий період громадяни мають право оформити відстрочку від мобілізації, за умови наявності відповідних підстав. 

Хто має право на відстрочку в грудні 2024 року, інформуємо далі у нашому матеріалі. 

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Перелік категорій, які можуть бути звільнені від мобілізації у грудні 2024 року

Як відомо, категорії військовозобов'язаних громадян, які мають право оформити відстрочку, визначені ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Відповідно до даного документу звільнення від військової служби отримають: 

  • заброньовані підприємствами, установами та організаціями;
  • особи з інвалідністю; 
  • особи, які мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років, за винятком тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів;
  • батьки-одинаки, які виховують дитину/дітей до 18 років, якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, або визнаний зниклим безвісти;
  • особи, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходять військову службу;
  • особи, які виховують дитину з тяжким захворюванням;
  • особи, які опікуються дитиною, яка до усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років;
  • особи, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • особи, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;
  • особи, які піклуються про хвору дружину (чоловіка), дитину чи одного з батьків або батьків подружжя, які потребують постійного догляду за висновком медкомісії;
  • особи, які є опікунами особи, визнаної судом недієздатною;
  • особи, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
  • члени сім'ї другого ступеня споріднення, які здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю I або II групи (за умови відсутності близьких родичів першого ступеня та не більше однієї особи);
  • люди, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні (повнорідні чи неповнорідні) брат або сестра) загинули або зникли безвісти під час бойових дій;
  • члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України;
  • військовозобов'язані, які були звільнені з полону (можуть бути призвані лише за їхньою згодою);
  • здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, вищий за раніше отриманий;
  • наукові працівники, викладачі закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ з науковим ступенем або вченим званням, викладачі училищ і вчителі, які працюють на 0,75 ставки або більше;
  • народні депутати;
  • керівники міністерств та їх заступники;
  • судді;
  • працівники державних органів, які займають керівні посади та їх заступники; 
  • державні службовці, які готують висновки до проєктів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів;
  • державні службовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів;
  • дипломатичні службовці;
  • працівники органів військового управління (органів управління).

 

Перелік категорій, які можуть бути звільнені від мобілізації у грудні 2024 року
Оформлення відстрочки в ТЦК. Фото: google.com

Слід зазначити, що вищезазначений перелік не є повним і не охоплює всіх життєвих ситуацій та можливих обставин. Кожен окремий випадок є унікальним і потребує ретельного аналізу на відповідність.

Зауважимо, влада регулярно вносить зміни до мобілізаційного процесу, зокрема уточнюючи критерії для отримання відстрочки. Тому важливо постійно відстежувати оновлення нормативно-правових актів, щоб бути в курсі актуальних правок та підстав для звільнення від призову.

Раніше ми писали, як скористатися відстрочкою через загибель військового родича.

Нагадаємо, ми розповідали, чи зможуть аспіранти-заочники отримати відстрочку.

Також ми інформували, що робити військовозобов'язаним, якщо дані про відстрочку відсутні в реєстрі "Оберіг".

грудень мобілізація документи відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані

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