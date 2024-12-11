Мобілізація в Україні — що буде, якщо під час перевірки ТЦК, не відкрився Резерв+

ТЦК перевіряють документи у військовозобов'язаного. Скриншот з відео на Youtube

Після появи мобільного додатку "Резерв+", який дозволив цифровізувати військовий облік в Україні, більшість військовозобов'язаних чоловіків перейшли на електронний військово-обліковий документ. Його можна показувати працівникам ТЦК та СП під час перевірки на вулиці. Проте, як і з будь-якими застосунками, з "Резерв+" може трапитися збій, через що він може не відкритися або не завантажити дані.

Що буде, якщо це трапиться під час перевірки документів на вулиці, розповів очільник Черкаського ТЦК та СП Олег Тимошенко.

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Так, за його словами, співробітники ТЦК можуть перевірити військовозобов'язаного через електронний реєстр "Оберіг", завдяки технічним засобам.

Якщо у працівників територіального центру виникнуть питання, до прикладу, дані будуть неоновлені або людина буде знаходитися у розшуку, громадянину все ж доведеться проїхати до ТЦК для уточнення даних.

Щоб таких ситуацій не виникало, Олег Тимошенко рекомендує носити з собою також паперові документи або роздруківки із застосунку.

Раніше ми повідомляли, як має проходити перевірка документів працівниками ТЦК та на що слід звертати увагу.

Нагадаємо, ми писали, як зрозуміти, що представники ТЦК вручили повістку з порушенням, що робити у такому випадку та як можна оскаржити.

Також ми інформували, які наслідки за відмову показати документи ТЦК чекають на військовозобов'язаних чоловіків.